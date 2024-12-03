Pelatih Oxford United Anggap Piala ASEAN 2024 sebagai Turnamen Kelompok Umur Setelah Lepas Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia

PELATIH Oxford United, Des Buckingham, menganggap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai turnamen kelompok umur. Hal itu diungkapkan Des Buckingham kepada media Inggris, Oxford Mail, tak lama setelah melepas Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

“Marselino akan mengikuti turnamen kelompok umur di Indonesia. Jadi, ia akan berada di Asia. Ini turnamen terlama yang pernah saya dengar,” kata Des Buckingham, Okezone mengutip dari Oxford Mail, Selasa (2/12/2024).

(Pelatih Oxford United, Des Buckingham)

“Ia takkan Bergabung bersama kami, setidaknya sampai akhir Desember 2024,” lanjut pelatih berusia 39 tahun tersebut.

Disinyalir ada miss komunikasi antara PSSI ketika mengomunikasikan dengan Des Buckingham terkait keinginan meminjam Marselino Ferdinan. Berhubung Timnas Indonesia turun dengan skuad U-22, Des Buckingham menganggap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai turnamen kelompok umur.

Padahal, semenjak turnamen ini digelar pada 1996, ajang ini diperuntunkan bagi pemain-pemain senior. Sementara untuk level U-23, ada SEA Games yang biasanya digelar akhir tahun.

Sekarang satu harapannya, Marselino Ferdinan bisa memberikan kualitas terbaik bagi Timnas Indonesia. Kehadiran pesepakbola 20 tahun itu dibutuhkan untuk meningkatkan permainan skuad Garuda.