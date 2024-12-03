Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jepang Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Gara-Gara Perkataan Hajime Moriyasu?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:51 WIB
Timnas Jepang bisa bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Jepang bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu? Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.

Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka. Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memasang target Timnas Indonesia finis keempat di klasemen akhir Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menggaransi lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi itu diprediksi bisa digapai Timnas Indonesia jika mengemas enam angka tambahan dari empat laga sisa.

Enam angka itu bisa digapai Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain (25 Maret 2025) dan China (5 Juni 2025). Namun, bagaimana jika Timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026 dengan finis sebagai runner-up grup?

Selain menang atas China dan Bahrain, Timnas Indonesia wajib mencuri angka saat tandang ke markas Australia (20 Maret 2025) dan Jepang (10 Juni 2025). Selain wajib meraih delapan angka tambahan di empat laga sisa, Timnas Indonesia wajib berharap Jepang menyapu bersih seluruh laga sisa dengan kemenangan (kecuali melawan Timnas Indonesia).

Diharapkan, Jepang menang saat menjamu Bahrain (20 Maret 2025), Arab Saudi (25 Maret 2025) dan tandang ke Australia (5 Juni 2025). Andai kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.

