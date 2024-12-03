Timnas Indonesia Naik ke Posisi Runner-up Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Australia, Begini Syaratnya!

TIMNAS Indonesia naik ke posisi runner-up klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Namun, ada tiga syarat harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi.

Sebelum membahas syarat, ada baiknya mengetahui klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday keenam. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen sementara Grup C dengan 16 angka.

(Timnas Indonesia kini menempati posisi 3 klasemen Grup C. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Skuad asuhan Hajime Moriyasu itu unggul sembilan angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China berturut-turut menempati posisi tiga, empat, lima dan enam dengan koleksi angka identik, yakni enam poin.

Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol dari Arab Saudi, Bahrain dan China. Berdasarkan kondisi ini, peluang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar.

Marselino Ferdinan dan kawan-kawan bahkan bisa naik ke posisi dua Grup C pada Maret 2025, atau kelar melawan Australia. Syarat pertama agar kondisi itu tercipta adalah Timnas Indonesia menang atas Australia.

Faktor kedua berharap Arab Saudi bermain imbang dengan China. Peluang laga berakhir imbang cukup besar. Sebab, Timnas Arab Saudi lebih banyak bermain imbang saat mentas di kandang sendiri di babak ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan rincian dua imbang dan satu kalah.