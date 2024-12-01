Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

LIVE sore hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 akan digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Duel Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 17.30 WIB. Di atas kertas, Skuad Garuda dijagokan untuk menang.

Saat ini, Timnas Indonesia tengah menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali. Persiapan tersebut dijadwalkan berlangsung 28 November hingga 4 Desember 2024.

Setelah itu, skuad Timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menggeber persiapan. Kemudian, anak asuh Shn Tae-yong bertolak ke Yangon untuk menghadapi Myanmar.