Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |18:43 WIB
Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LIVE sore hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 akan digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

TC Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Bali (Foto: PSSI)

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Duel Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 17.30 WIB. Di atas kertas, Skuad Garuda dijagokan untuk menang.

Saat ini, Timnas Indonesia tengah menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali. Persiapan tersebut dijadwalkan berlangsung 28 November hingga 4 Desember 2024.

Setelah itu, skuad Timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menggeber persiapan. Kemudian, anak asuh Shn Tae-yong bertolak ke Yangon untuk menghadapi Myanmar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653051/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-putri-kw-bawa-indonesia-ungguli-malaysia-lvr.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Bawa Indonesia Ungguli Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Timnas Indonesia U-22 Harus Waspada, Indra Sjafri: Filipina Lawan Sulit!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement