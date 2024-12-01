Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Negara yang Sering Jadi Runner-up Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |09:43 WIB
Negara yang Sering Jadi Runner-up Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

NEGARA yang sering jadi runner-up Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup menarik diulas. Sebab ternyata, gelar itu disandang Timnas Indonesia.

Sepanjang berpartisipasi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup atau Piala AFF, Timnas Indonesia sama sekali belum pernah juara. Pencapaian tertinggi Timnas Indonesia adalah menjadi runner-up sebanyak enam kali, yakni pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

Timnas Indonesia

Kini, menarik menilik perjalanan Timnas Indonesia Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, ajang itu akan segera bergulir.

Tepatnya, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 mulai berlangsung pada 8 Desember 2024. Terdapat 10 negara yang berpartisipasi dalam ajang ini.

Timnas Indonesia sendiri dipastikan tergabung dalam Grup B bersama tim kuat Vietnam. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar, Thuwunna Stadium pada 9 Desember 2024.

Berikut Daftar Juara dan Runner-up Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup:

1. Piala AFF 1996

Juara: Thailand

Runner-up: Malaysia

Best Player: Zainal Abidin Hassan (Malaysia)

Top Scorer: Netipong Srithong-in (Thailand) - 7 gol

2. Piala AFF 1998

Juara: Singapura

Runner-up: Vietnam

Best Player: Nguyen Hong Son (Vietnam)

Top Scorer: Myo Hlaing Win - 4 gol

3. Piala AFF 2000

Juara: Thailand

Runner-up: Indonesia

Best Player: Kiatisuk Senamuang (Thailand)

Top Scorer: Gendut Doni Christiawan (Indonesia) dan Worrawoot Srimaka (Thailand) - 5 gol

4. Piala AFF 2002

Juara: Thailand

Runner-up: Indonesia

Best Player: Therdsak Chaiman (Thailand)

Top Scorer: Bambang Pamungkas (Indonesia) - 8 gol

5. Piala AFF 2004

Juara: Singapura

Runner-up: Indonesia

Best Player: Lionel Lewis (Singapura)

Top Scorer: Ilham Jaya Kesuma (Indonesia) - 7 gol

Halaman:
1 2 3
      
