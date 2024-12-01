Jelang Madura United vs Persebaya Surabaya, Laskar Sape Kerrab Siapkan Skema Terbaik

MADURA – Madura United terus mematangkan diri jelang melawan Persebaya Surabaya dalam laga bertajuk Derby Suramadu di Liga 1 2024-2025. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- pun siapkan skema terbaik.

Persiapan itu dilakukan agar Laskar Sape Kerrab dapat mengamankan poin sempurna. Pasalnya, mereka akan bermain di hadapan publiknya sendiri.

Pelatih Madura United, Paulo Menezes, mengatakan timnya harus siap sepenuhnya menjamu Bajul Ijo -julukan Persebaya. Sebab, dia menyadari Madura United akan mendapat perlawanan ketat dari tim lawan.

“Kami sedang meningkatkan intensitas latihan. Ini demi hasil, yang kami harapkan,” kata Menezes dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (1/12/2024).

Madura United dan Persebaya dalam kondisi berbeda. Pada pekan lalu, Madura United kalah 2-4 dari Arema FC, sedangkan Persebaya menang 2-1 atas Persija.