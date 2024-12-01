Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Media Inggris Soroti Masa Depan Nathan Tjoe-A-On di Swansea City: Di Ambang Pintu Keluar pada Januari 2025!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |08:39 WIB
Media Inggris Soroti Masa Depan Nathan Tjoe-A-On di Swansea City: Di Ambang Pintu Keluar pada Januari 2025!
Nathan Tjoe-A-On kala memotret latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Inggris, Football League World, soroti masa depan Nathan Tjoe-A-On di Swansea City. Dia menyebut Nathan kini di ambang pintu keluar pada Januari 2025.

Prediksi ini tak lepas dari kondisi Nathan Tjoe-A-On yang minim mendapat jam bermain di Swansea City. Sejak direkrut pada musim panas 2023, bintang Timnas Indonesia itu baru bermain di 3 pertandingan bersama Swansea City.

Nathan Tjoe-A-On

Nathan pun tak mendapat banyak waktu bermain dalam setiap penampilannya. Seperti yang terjadi saat Swansea City mengalahkan Preston 3-0 di Championship 2024-2025 pada 17 Agustus 2024. Kala itu, Nathan hanya mendapat jam bermain 2 menit.

Dua laga lagi bersama Swansea City dijalani Nathan di Piala Liga Inggris 2024-2025. Nathan juga tak dimainkan penuh dalam dua laga itu melawan Gillingham FC dan Wycombe.

“Setelah hampir 1,5 musim di Swansea City, Nathan Tjoe-A-On tampaknya belum bisa menembus tim utama secara reguler setelah awal yang sulit dalam sepakbola Inggris,” tulis Football League World, dikutip Minggu (1/12/2024).

“Pemain internasional Indonesia kelahiran Belanda ini hanya bermain dalam tiga pertandingan untuk Swansea City, dengan hanya satu di antaranya di liga, yaitu penampilan singkat dari bangku cadangan melawan Preston North End pada Agustus,” lanjutnya.

“Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak dengan Swansea pada musim panas 2023 setelah menjadi pemain reguler untuk Excelsior Rotterdam di Eredivisie, tetapi segalanya belum berjalan lancar baginya sejak pindah ke Wales Selatan,” sorot Football League World.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111241/sandy_walsh_dikabarkan_segera_gabung_urawa_reds-2hPx_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Gabung Urawa Reds? Netizen Langsung Berteriak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/51/3110957/manchester_city-GrVR_large.jpg
3 Klub Elite Eropa yang Buang-Buang Duit di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110692/kevin_diks-NErj_large.jpg
Kevin Diks Bicara Alasan Gabung Borussia Monchengladbach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110557/cyrus_margono_berpotensi_gabung_klub_liga_kosovo-sZ0b_large.jpg
Kiper Indonesia Cyrus Margono Resmi Gabung Klub Liga Kosovo KF Dukagjini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653075/sea-games-2025-filipina-ancam-timnas-indonesia-u22-di-laga-pembuka-swr.webp
SEA Games 2025: Filipina Ancam Timnas Indonesia U-22 di Laga Pembuka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/campus_league_futsal_2025.jpg
UINSGD dan UNJ Ukir Rekor! Sabet Juara Campus League Futsal 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement