Media Inggris Soroti Masa Depan Nathan Tjoe-A-On di Swansea City: Di Ambang Pintu Keluar pada Januari 2025!

MEDIA Inggris, Football League World, soroti masa depan Nathan Tjoe-A-On di Swansea City. Dia menyebut Nathan kini di ambang pintu keluar pada Januari 2025.

Prediksi ini tak lepas dari kondisi Nathan Tjoe-A-On yang minim mendapat jam bermain di Swansea City. Sejak direkrut pada musim panas 2023, bintang Timnas Indonesia itu baru bermain di 3 pertandingan bersama Swansea City.

Nathan pun tak mendapat banyak waktu bermain dalam setiap penampilannya. Seperti yang terjadi saat Swansea City mengalahkan Preston 3-0 di Championship 2024-2025 pada 17 Agustus 2024. Kala itu, Nathan hanya mendapat jam bermain 2 menit.

Dua laga lagi bersama Swansea City dijalani Nathan di Piala Liga Inggris 2024-2025. Nathan juga tak dimainkan penuh dalam dua laga itu melawan Gillingham FC dan Wycombe.

“Setelah hampir 1,5 musim di Swansea City, Nathan Tjoe-A-On tampaknya belum bisa menembus tim utama secara reguler setelah awal yang sulit dalam sepakbola Inggris,” tulis Football League World, dikutip Minggu (1/12/2024).

“Pemain internasional Indonesia kelahiran Belanda ini hanya bermain dalam tiga pertandingan untuk Swansea City, dengan hanya satu di antaranya di liga, yaitu penampilan singkat dari bangku cadangan melawan Preston North End pada Agustus,” lanjutnya.

“Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak dengan Swansea pada musim panas 2023 setelah menjadi pemain reguler untuk Excelsior Rotterdam di Eredivisie, tetapi segalanya belum berjalan lancar baginya sejak pindah ke Wales Selatan,” sorot Football League World.