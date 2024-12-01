Hasil Liga Inggris 2024-2025 Semalam: West Ham vs Arsenal 2-5, Wolves vs Bournemouth 2-4!

HASIL Liga Inggris 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan West Ham vs Arsenal hingga Wolves vs Bournemouth.

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-13, ada lima pertandingan yang digelar.

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan klub papan atas, Arsenal, melawan West Ham United. Laga itu digelar di Stadion London, pada Minggu (1/12/2024) dini hari WIB.

Hasilnya, Arsenal berhasil pesta gol. Pertandingan yang diwarnai drama 7 gol itu diselesaikan pasukan Mikel Arteta dengan kemenangan 5-2.

Lima gol Arsenal tercipta di babak pertama. Mereka sudah membuka keunggulan lebih dahulu via Gabriel Magalhaes pada menit ke-10.

Kemudian, pada menit ke-27, Leandro Trossard menggandakan keunggulan timnya menjadi 2-0. Arsenal kemudian mendapat hadiah penalti yang bisa dieksekusi dengan baik oleh Martin Odegaard pada menit ke-34.

Belum puas, Arsenal menambah koleksi golnya. Kali ini, Kai Havertz yang mencatatkan namanya di papan skor usai bekerja apik degan Trossard. Tertinggal jauh, West Ham bisa memangkas dua gol kemudian lewat aksi Aaron Wan-Bissaka (38’) dan Emerson (40’).