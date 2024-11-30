Kisah Kesetiaan Mees Hilgers, Tolak Tawaran Menggiurkan dari PSV Eindhoven demi FC Twente

KISAH kesetiaan Mees Hilgers kepada FC Twente akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timnas Indonesia itu diketahui menolak tawaran menggiurkan dari PSV Eindhoven.

Menurut catatan Transfermarkt, Mees Hilgers sudah menimba ilmu di akademi FC Twente sejak 2011. Pemain keturunan Manado itu sempat mencicipi akademi Sparta Nijkerk Youth sebelum pindah ke akademi FC Twente.

Namun sebelum itu, Mees kecil sejatinya sempat ditawari untuk mengembangkan karier sepakbolanya di PSV Eindhoven. Akan tetapi, Mees menolak karena alasan tak mau jauh dari keluarganya.

“PSV ingin mengontrak saya ketika saya berusia enam atau tujuh tahun. Tapi kemudian saya harus pindah ke keluarga angkat. Saya tidak menginginkan itu, begitu pula orangtua saya,” kata Mees dikutip dari Voetbal Primeur, Sabtu (30/11/2024).

BACA JUGA: Curhat Pilu Mees Hilgers soal Cedera yang Buatnya Terpaksa Absen Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Mees Hilgers kemudian memilih untuk bergabung dengan akademi Sparta Nijkerk Youth. Kemudian, pemain yang sekarang membela Timnas Indonesia itu sempat diminati beberapa klub seperti FC Twente, PEC Zwolle, dan Vitesse.