Hasil Al Nassr vs Damac di Liga Arab Saudi 2024-2025: Cetak 2 Gol, Cristiano Ronaldo Pahlawan Kemenangan Faris Najd 2-0!

HASIL Al Nassr vs Damac di Liga Arab Saudi 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Cristiano Ronaldo jadi pahlawan kemenangan Faris Najd -julukan Al Nassr- dengan skor 2-0.

Duel Al Nassr vs Damac dalam matchday ke-12 Liga Arab Saudi 2024-2025 ini tersaji di Stadion Al Awal Park at King Saud University, Riyadh, Jumat 29 November 2024 malam WIB. Dua gol Al Nassr dalam laga ini seluruhnya diborong Cristiano Ronaldo.

Dua gol tersebut membuat Ronaldo telah meraih 915 gol sepanjang kariernya. Alhasil, dia semakin delat untuk mencapai 1.000 gol saat ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al Nassr memulai laga dengan apik. Mereka yang intens menyerang tim lawan akhirnya bisa mendapat hadiah penalti dari wasit.

Penalti itu diberikan usai pemain Damac, yakni Abdelkader Bedrane, melakukan handball di kotak penalti. Ronaldo pun maju sebagai algojo.

Ronaldo pun berhasil mengeksekusi tendangan tersebut dengan baik. Dia pun membawa Al Nassr membuka keunggulan pada menit ke-17.

Setelah itu, jual beli serangan terus tersaji. Damac sendiri berusaha mencetak gol balasan, namun upaya mereka terus gagal hingga skor 1-0 untuk keunggulan Al Nassr terus terjaga hingga turun minum.