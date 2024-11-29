9 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia

Timnas Indonesia termasuk sembilan negara Asia yang dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)

BERIKUT sembilan negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Timnas Indonesia!

Pemekaran jumlah peserta di Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim menguntungkan Asia. Kuota peserta bertambah dari 4 tim menjadi 8,5.

Hanya enam tim yakni juara dan runner-up tiga grup di babak ketiga, yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebanyak 2,5 tim lain akan lolos dari babak keempat hingga playoff antarkonfederasi.

Lalu, siapa saja sembilan negara Asia tersebut? Simak ulasan berikut ini.

9 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026

9. Timnas Arab Saudi





Negara satu ini masih punya kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Arab Saudi mesti bekerja keras karena persaingan di Grup C begitu sengit.

8. Timnas Qatar





Lolos sebagai tuan rumah pada 2022, Qatar tentu ingin membuktikan diri di edisi 2026. Kans cukup terbuka melihat persaingan di Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

7. Timnas Uzbekistan





Negara pecahan Uni Soviet ini sedang bertengger di posisi dua Grup A dengan 13 poin. Uzbekistan berjarak tiga angka dari Timnas Iran di puncak klasemen sehingga punya kans cukup besar untuk lolos.

6. Timnas Irak





Negeri 1001 Malam nangkring di posisi dua Grup B dengan nilai 11 dari enam laga. Irak tertinggal tiga poin dari Timnas Korea Selatan di puncak klasemen. Kans melaju cukup besar.

5. Timnas Iran





Salah satu langganan Piala Dunia dari Asia ini masih di jalurnya untuk lolos langsung. Hanya tiga juara grup dan tiga runner-up grup yang akan lolos langsung ke putaran final di Amerika Utara.

Iran saat ini menghuni posisi teratas Grup A dengan 16 poin. Mereka cukup meraih dua kemenangan lagi pada Maret 2025 untuk memesan tiket.