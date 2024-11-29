Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

9 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |18:34 WIB
9 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia
Timnas Indonesia termasuk sembilan negara Asia yang dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
BERIKUT sembilan negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Timnas Indonesia!

Pemekaran jumlah peserta di Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim menguntungkan Asia. Kuota peserta bertambah dari 4 tim menjadi 8,5.

Logo Piala Dunia 2026

Hanya enam tim yakni juara dan runner-up tiga grup di babak ketiga, yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebanyak 2,5 tim lain akan lolos dari babak keempat hingga playoff antarkonfederasi.

Lalu, siapa saja sembilan negara Asia tersebut? Simak ulasan berikut ini.

9 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026

9. Timnas Arab Saudi

Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Negara satu ini masih punya kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Arab Saudi mesti bekerja keras karena persaingan di Grup C begitu sengit.

8. Timnas Qatar

Timnas Qatar

Lolos sebagai tuan rumah pada 2022, Qatar tentu ingin membuktikan diri di edisi 2026. Kans cukup terbuka melihat persaingan di Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

7. Timnas Uzbekistan

Timnas Uzbekistan

Negara pecahan Uni Soviet ini sedang bertengger di posisi dua Grup A dengan 13 poin. Uzbekistan berjarak tiga angka dari Timnas Iran di puncak klasemen sehingga punya kans cukup besar untuk lolos.

6. Timnas Irak

Timnas Irak

Negeri 1001 Malam nangkring di posisi dua Grup B dengan nilai 11 dari enam laga. Irak tertinggal tiga poin dari Timnas Korea Selatan di puncak klasemen. Kans melaju cukup besar.

5. Timnas Iran

Timnas Iran

Salah satu langganan Piala Dunia dari Asia ini masih di jalurnya untuk lolos langsung. Hanya tiga juara grup dan tiga runner-up grup yang akan lolos langsung ke putaran final di Amerika Utara.

Iran saat ini menghuni posisi teratas Grup A dengan 16 poin. Mereka cukup meraih dua kemenangan lagi pada Maret 2025 untuk memesan tiket.

Halaman:
1 2 3
      
