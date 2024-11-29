Sindiran Menohok Media Italia Sebut Sepakbola dan Indonesia adalah Kombinasi yang Tak Menarik

MEDIA kenamaan asal Italia, gianlucadimarzio.com, memberikan sindiran menohok terhadap sepakbola Indonesia. Media tersebut menyebut sepakbola dan Indonesia adalah kombinasi yang tidak menarik.

Dalam artikel yang ditulis jurnalis bernama Simone Pagliuca itu, adanya fenomena aneh yang tercipta di sepakbola Indonesia. Mereka menyebut segala hal tentang sepakbola di Indonesia merupakan hal serius.

(Media Italia membahas soal sepakbola dan Indonesia. (Foto: Gianlucadimarzio.com)

Meski para pemain Timnas Indonesia bukanlah sosok yang terkenal di dunia, di Indonesia mereka sosok yang sangat dipuja. Karena itu, para pemain ini selalu mengundang banyak sekali interaksi di media, salah satunya media sosial.

"Indonesia dan sepakbola. Kombinasi yang tidak menggugah emosi besar di kalangan pencinta sepakbola dunia. Namun, di Indonesia sepakbola adalah hal yang serius, untuk dibagikan dan dirayakan semaksimal mungkin," tulis gianlucadimarzio.com dikutip Okezone, Jumat (29/11/2024).

"Inilah yang kami lihat di web saat kami menjumpai pesepakbola atau tim Indonesia, yang selalu berhasil mengumpulkan interaksi dalam jumlah besar di setiap postingan. Meski nama-nama pemain ini bukan yang paling terkenal," sambungnya.

Lebih lanjut, mereka juga memberikan contoh soal apa yang terjadi kepada Marselino Ferdinan dan Jay Idzes. Sebab, dua pemain itu bukanlah pemain hebat jika dibandingkan pesepakbola top dunia lain. Namun, mereka dapat mengundang banyak atensi saat ada yang membahasnya.