Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Menohok Media Italia Sebut Sepakbola dan Indonesia adalah Kombinasi yang Tak Menarik

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:39 WIB
Sindiran Menohok Media Italia Sebut Sepakbola dan Indonesia adalah Kombinasi yang Tak Menarik
Jay Idzes, bek Venezia FC yang menjadi kapten Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA kenamaan asal Italia, gianlucadimarzio.com, memberikan sindiran menohok terhadap sepakbola Indonesia. Media tersebut menyebut sepakbola dan Indonesia adalah kombinasi yang tidak menarik.

Dalam artikel yang ditulis jurnalis bernama Simone Pagliuca itu, adanya fenomena aneh yang tercipta di sepakbola Indonesia. Mereka menyebut segala hal tentang sepakbola di Indonesia merupakan hal serius.

Media Italia membahas soal sepakbola dan Indonesia. (Foto: Gianlucadimarzio.com)

(Media Italia membahas soal sepakbola dan Indonesia. (Foto: Gianlucadimarzio.com)

Meski para pemain Timnas Indonesia bukanlah sosok yang terkenal di dunia, di Indonesia mereka sosok yang sangat dipuja. Karena itu, para pemain ini selalu mengundang banyak sekali interaksi di media, salah satunya media sosial.

"Indonesia dan sepakbola. Kombinasi yang tidak menggugah emosi besar di kalangan pencinta sepakbola dunia. Namun, di Indonesia sepakbola adalah hal yang serius, untuk dibagikan dan dirayakan semaksimal mungkin," tulis gianlucadimarzio.com dikutip Okezone, Jumat (29/11/2024).

"Inilah yang kami lihat di web saat kami menjumpai pesepakbola atau tim Indonesia, yang selalu berhasil mengumpulkan interaksi dalam jumlah besar di setiap postingan. Meski nama-nama pemain ini bukan yang paling terkenal," sambungnya.

Lebih lanjut, mereka juga memberikan contoh soal apa yang terjadi kepada Marselino Ferdinan dan Jay Idzes. Sebab, dua pemain itu bukanlah pemain hebat jika dibandingkan pesepakbola top dunia lain. Namun, mereka dapat mengundang banyak atensi saat ada yang membahasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_filipina_u_22_vs_myanmar.jpg
Filipina Menggila! Hajar Myanmar, Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement