Thom Haye Bocorkan Kebiasaan Timnas Indonesia yang Tak Ditemukan di Almere City

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye membocorkan kebiasaan skuad Garuda yang tak ditemukannya saat membela Almere City. Kebiasaan wajib itu adalah berkumpul bersama sebelum bertanding di sisi lapangan sebelum ke lapangan.

Sejatinya hal yang serupa juga dirasakan Haye saat bermain di klub lain, termasuk Almere City. Hanya saja yang berbeda waktu melakukan kumpul bersama itu, yang di klub lain biasanya dilakukan saat sebelum pertandingan atau pemanasan.

Thom Haye kini semakin lekat dengan sosok 'jenderal lini tengah' di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Solo itu hampir selalu menjadi pilihan utama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Thom sudah mencatatkan total sembilan pertandingan, plus membukukan dua gol untuk Skuad Garuda. Sejak debut pada Maret 2024 lalu, Thom mulai memahami kebiasaan di Timnas Indonesia.

Pemain Almere City itu mengungkapkan, Skuad Garuda wajib berkumpul bersama sebelum pertandingan. Dia menuturkan, semua pemain berkumpul untuk berdoa bersama dan berbicara rencana pertandingan.

"Di Timnas Indonesia, kami selalu ambil waktu untuk bersama sebelum kami masuk ke lapangan," kata Thom dinukil dari kanal YouTube The Haye Way, Jumat (29/11/2024).

"Kami berdoa bersama, berbicara satu sama lain tentang pertandingan. Itu dilakukan di sisi lapangan. Setelah itu, kami melangkah ke lapangan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan," tambahnya.