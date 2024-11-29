Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Bocorkan Kebiasaan Timnas Indonesia yang Tak Ditemukan di Almere City

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |00:01 WIB
Thom Haye Bocorkan Kebiasaan Timnas Indonesia yang Tak Ditemukan di Almere City
Skuad Timnas Indonesia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye membocorkan kebiasaan skuad Garuda yang tak ditemukannya saat membela Almere City. Kebiasaan wajib itu adalah berkumpul bersama sebelum bertanding di sisi lapangan sebelum ke lapangan.

Sejatinya hal yang serupa juga dirasakan Haye saat bermain di klub lain, termasuk Almere City. Hanya saja yang berbeda waktu melakukan kumpul bersama itu, yang di klub lain biasanya dilakukan saat sebelum pertandingan atau pemanasan.

Thom Haye kini semakin lekat dengan sosok 'jenderal lini tengah' di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Solo itu hampir selalu menjadi pilihan utama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Thom sudah mencatatkan total sembilan pertandingan, plus membukukan dua gol untuk Skuad Garuda. Sejak debut pada Maret 2024 lalu, Thom mulai memahami kebiasaan di Timnas Indonesia.

Pemain Almere City itu mengungkapkan, Skuad Garuda wajib berkumpul bersama sebelum pertandingan. Dia menuturkan, semua pemain berkumpul untuk berdoa bersama dan berbicara rencana pertandingan.

Timnas Indonesia (Foto: Isra Triansyah/MPI)

"Di Timnas Indonesia, kami selalu ambil waktu untuk bersama sebelum kami masuk ke lapangan," kata Thom dinukil dari kanal YouTube The Haye Way, Jumat (29/11/2024).

"Kami berdoa bersama, berbicara satu sama lain tentang pertandingan. Itu dilakukan di sisi lapangan. Setelah itu, kami melangkah ke lapangan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652089/eks-pelatih-vietnam-waspadai-timnas-indonesia-u22-sebut-garuda-muda-lebih-kuat-dari-thailand-ehz.webp
Eks Pelatih Vietnam Waspadai Timnas Indonesia U-22, Sebut Garuda Muda Lebih Kuat dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Ole Romeny Bikin Kejutan Manis! Bintang Oxford United Bagikan Kado Natal untuk Akademi Abingdon Greens U-14
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement