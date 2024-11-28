Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Thom Haye Selalu Pukul Kaki Sendiri dengan Keras Sebelum Main untuk Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |12:53 WIB
FANS Tim Nasional (Timnas) Indonesia mungkin menyadari Thom Haye selalu memukul kakinya sendiri dengan keras sebelum bertanding. Ternyata itu adalah kebiasan Thom Haye, jadi tak hanya saat membela Timnas Indonesia, ketika bermain untuk Almere City dan klub sebelumnya pun ia selalu melakukan tradisi tersebut.

Thom mengakui, ritual ini memang terdengar sedikit aneh bagi sebagian orang. Namun demikian, pemain Almere City itu mengakui kebiasaan tersebut membantunya untuk lebih siap melakoni pertandingan.

"Ini terdengar agak aneh, tetapi saya selalu memukul kaki saya dengan sangat keras menggunakan tangan saya, betis saya, paha saya (dipukul)," kata Thom dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Kamis (28/11/2024).

Thom mengungkapkan, kebiasaan ini terinspirasi dari seorang pesepak bola yang juga melakukan 'ritual' yang sama. Namun, Thom mengaku lupa siapa pemain tersebut.

Thom Haye (Aldhi Chandra/MPI)

Pemain berusia 29 tahun itu menjelaskan, kebiasaan memukul kaki ini akan membantu tubuhnya lebih siap menghadapi benturan saat berduel dengan pemain lawan. Dengan begitu, Thom lebih percaya diri untuk menghadapi duel.

"Ya, saya memukul diri saya sendiri dengan sekeras mungkin. Karena dulu saya pernah membaca sebuah wawancara, mungkin 10 tahun yang lalu, ada pemain yang sering melakukan kebiasaan seperti ini," ujar Thom.

