Head-to-Head Liverpool vs Manchester City Jelang Bentrok di Liga Inggris 2024-2025, The Reds Unggul Jauh!

BERIKUT head to head Liverpool vs Manchester City jelang bentrok di Liga Inggris 2024-2025. The Reds unggul jauh dari sang lawan!

Pekan ke-13 Liga Inggris 2024-2025 akan diwarnai laga seru. Liverpool bakal menjamu Man City di Stadion Anfield, Minggu 1 Desember 2024 pukul 23.00 WIB.

Laga ini berpotensi menentukan arah persaingan juara Liga Inggris 2024-2025. Liverpool tampil garang dengan raihan 31 poin dari 12 pertandingan dengan 10 kemenangan, satu seri, dan satu kalah.

Sementara, Man City bertengger di urutan dua dengan 23 poin. Mereka mencatatkan tujuh menang, dua seri, dan tiga kali kalah.

Lalu, seperti apa head to head Liverpool vs Manchester City? Kedua klub menurut Transfermarkt sudah berjumpa 172 kali di semua kompetisi!

Liverpool yang merupakan klub raksasa tradisional di Inggris, unggul telak. The Anfield Gank tercatat memenangi 79 pertandingan. Sementara, Man City hanya 44 kali menang dari total 172 perjumpaan.