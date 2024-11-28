Prediksi Skor Manchester United vs Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025: Kemenangan Perdana Rezim Ruben Amorim

MANCHESTER – Prediksi skor Manchester United vs Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025 menarik untuk diulas. Laga itu akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat 29 November 2024 pukul 03.00 WIB.

Debut Ruben Amorim sebagai pelatih Man United cukup mengecewakan. Sebab, Iblis Merah hanya memetik hasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Ipswich Town di akhir pekan ini.

Kali ini, Amorim untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik Old Trafford. Ekspektasi tinggi sudah pasti dibebankan ke pundak pelatih berusia 39 tahun itu.

Tugas Amorim tidak terlalu berat lantaran hanya akan melawan Bodo/Glimt. Di atas kertas, wakil Norwegia itu bukan lawan yang sebanding buat Man United.

Kendati begitu, Bodo/Glimt saat ini justru memiliki posisi lebih tinggi di klasemen Liga Europa 2024-2025 ketimbang Bruno Fernandes dan kolega. Mereka duduk di tangga ke-12 dengan nilai tujuh dari empat laga.

Man United tertahan di peringkat 15 klasemen Liga Europa 2024-2025 dengan raihan enam angka dari empat pertandingan. Mereka harus segera menang jika ingin terus melaju jauh di kompetisi ini.

Di laga kontra Ipswich, sentuhan Amorim sudah terlihat dari formasi yang diterapkan. Ia berani menggeber formasi 3-4-3. Namun, anak asuhnya hanya bisa menampakkan perubahan pada 10 menit awal saja.

Hal tersebut bisa dianggap wajar lantaran Amorim baru menangani pemain-pemainnya secara penuh untuk beberapa hari saja. Kali ini, waktu persiapan cukup lama.