Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Juru Kunci!

KLASEMEN sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 kelar Laga Port FC vs Persib Bandung akan diulas diulas Okezone. Kini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menjadi juru kunci di klasemen Grup F.

Hal itu terjadi karena Persib Bandung hanya bisa mendapat satu pun poin dalam lawatannya ke markas Port FC. Berlaga di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) malam WIB, pasukan Bojan Hodak secara dramatis mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.

Persib unggul lebih dahulu sebenarnya dalam laga ini lewat tendangan penalti Ciro Alves pada menit ke-17. Persib kemudian kena comeback lewat brace alias dua gol dari Lonsana Doumbouya (18’ dan 31’).

Tetapi, David da Silva jadi pahlawan Persib. Gol telatnya pada menit ke-90+5 menyalamatkan Persib dari kekalahan. Skor pun berubah menjadi imbang 2-2.

Hasil ini membuat perolehan poin Persib berubah, yakni masih 5 poin. Tetapi, hasil ini tak bisa menjaga posisi Persib di klasemen menjadi tetap di posisi ketiga. Bahkan, Marc Klok cs kini ada di dasar klasemen sementara Grup F. Dengan begitu, Persib turun satu peringkat di klasemen Grup F.

Sementara Port FC, mereka makin kukuh di puncak klasemen Grup F dengan 10 poin. Mereka pun sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar di AFC Champions League 2 2024-2025. Sebab, pertandingan di Grup F sendiri tinggal menyisakan 1 laga lagi.

Di belakang Port FC, ada Lion City Sailors. Klub asal Singapura itu juga gagal menambah perolehan poinnya pada matchday kelima ini karena kalah dari Zhejiang dengan skor 2-4 pada sore tadi. Kini, Lion City Sailors total mengemas 7 poin.