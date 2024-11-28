Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Juru Kunci!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |23:13 WIB
Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Juru Kunci!
Laga Port FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 kelar Laga Port FC vs Persib Bandung akan diulas diulas Okezone. Kini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menjadi juru kunci di klasemen Grup F.

Hal itu terjadi karena Persib Bandung hanya bisa mendapat satu pun poin dalam lawatannya ke markas Port FC. Berlaga di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) malam WIB, pasukan Bojan Hodak secara dramatis mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.

Port FC vs Persib Bandung

Persib unggul lebih dahulu sebenarnya dalam laga ini lewat tendangan penalti Ciro Alves pada menit ke-17. Persib kemudian kena comeback lewat brace alias dua gol dari Lonsana Doumbouya (18’ dan 31’).

Tetapi, David da Silva jadi pahlawan Persib. Gol telatnya pada menit ke-90+5 menyalamatkan Persib dari kekalahan. Skor pun berubah menjadi imbang 2-2.

Hasil ini membuat perolehan poin Persib berubah, yakni masih 5 poin. Tetapi, hasil ini tak bisa menjaga posisi Persib di klasemen menjadi tetap di posisi ketiga. Bahkan, Marc Klok cs kini ada di dasar klasemen sementara Grup F. Dengan begitu, Persib turun satu peringkat di klasemen Grup F.

Sementara Port FC, mereka makin kukuh di puncak klasemen Grup F dengan 10 poin. Mereka pun sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar di AFC Champions League 2 2024-2025. Sebab, pertandingan di Grup F sendiri tinggal menyisakan 1 laga lagi.

Di belakang Port FC, ada Lion City Sailors. Klub asal Singapura itu juga gagal menambah perolehan poinnya pada matchday kelima ini karena kalah dari Zhejiang dengan skor 2-4 pada sore tadi. Kini, Lion City Sailors total mengemas 7 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651791/sepakat-target-80-emas-pemerintah-dukung-cabor-raih-hasil-maksimal-di-sea-games-2025-ybo.webp
Sepakat Target 80 Emas, Pemerintah Dukung Cabor Raih Hasil Maksimal di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/erick_thohir_kemenpora.jpg
Target 80 Emas di SEA Games 2025! Pemerintah All Out Dukung Atlet Indonesia Tembus 3 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement