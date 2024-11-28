Jadwal dan Link Live Streaming Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini

JADWAL dan link live streaming Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara streaming di RCTI+ itu akan berlangsung pada hari ini, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB.

Persib akan berstatus sebagai tim tamu saat melawan klub dari Liga Thailand tersebut. Pada pertemuan pertamanya, Persib kalah 0-1 saat bermain di Stadion si Jalak Harupat.

Kini Persib jelas ingin balas dendam. Pasukan Bojan Hodak itu siap menurunkan kekuatan terbaiknya demi bisa mencuri tiga poin saat bertanding di markas klub yang dibela Asnawi Mangkualam tersebut.

Jelang laga tersebut, bek Persib, Gustavo Franca pun optimis Maung Bandung bakal menang. Ia merasa persiapan Persib sudah matang dan siap bangkit di putaran kedua ACL 2 2024-2025.

“Kami sudah menghadapi mereka di putaran pertama dan kami sudah bermain dengan baik. Seharusnya kami bisa menang tapi hasil akhir belum memihak,” jelas Gustavo Franca di Thailand, Kamis (28/12/2024).

“Saya yakin kami sudah siap, kami melakukan persiapan dengan baik dan dalam kondisi mood yang bagus. Kami siap untuk mendapatkan tiga poin,” tambahnya.