Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |08:13 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara streaming di RCTI+ itu akan berlangsung pada hari ini, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB.

Persib akan berstatus sebagai tim tamu saat melawan klub dari Liga Thailand tersebut. Pada pertemuan pertamanya, Persib kalah 0-1 saat bermain di Stadion si Jalak Harupat.

Kini Persib jelas ingin balas dendam. Pasukan Bojan Hodak itu siap menurunkan kekuatan terbaiknya demi bisa mencuri tiga poin saat bertanding di markas klub yang dibela Asnawi Mangkualam tersebut.

Jelang laga tersebut, bek Persib, Gustavo Franca pun optimis Maung Bandung bakal menang. Ia merasa persiapan Persib sudah matang dan siap bangkit di putaran kedua ACL 2 2024-2025.

Persib Bandung

“Kami sudah menghadapi mereka di putaran pertama dan kami sudah bermain dengan baik. Seharusnya kami bisa menang tapi hasil akhir belum memihak,” jelas Gustavo Franca di Thailand, Kamis (28/12/2024).

“Saya yakin kami sudah siap, kami melakukan persiapan dengan baik dan dalam kondisi mood yang bagus. Kami siap untuk mendapatkan tiga poin,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651909/kejurnas-pelajar-pobsi-2025-rampung-digelar-rektor-mnc-university-talentanya-luar-biasa-qpi.webp
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Rampung Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar BIasa!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/calvin_verdonk.jpg
Kondisi Terbaru Cedera Calvin Verdonk, Fans Timnas Indonesia Bernapas Lega
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement