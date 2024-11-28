Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Aston Villa vs Juventus 0-0, Liverpool vs Real Madrid 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |05:28 WIB
Suasana laga Aston Villa vs Juventus yang berakhir 0-0 di Liga Champions 2024-2025. (Foto: Instagram/avfcofficial)
HASIL Liga Champions 2024-2025 semalam, Kamis (28/11/2024) menyajikan sembilan pertandingan yang sangat menarik. Seperti halnya Juventus yang gagal menang di kandang Aston Villa dengan skor 0-0, hingga Real Madrid yang sukses dipermalukan Liverpool dengan skor 2-0.

Pertama mari bahas hasil imbang Aston Villa vs Juventus. Bertandang ke markas Villa Park, tim berjuluk Bianconeri –julukan Juventus– tentu datang dengan harapan bisa membawa pulang poin penuh.

Kendati demikian, Juventus nyatanya harus puas cuma bisa membawa satu poin saja. Hal itu tak lepas dari permainan apik yang ditunjukkan Villa.

Juventus tercatat hanya unggul tipis dalam hal penguasaan bola, yakni 55 persen saja. Secara peluang gol pun kedua tim tak jauh berbeda.

Aston Villa vs Juventus

Karena kedua tim sama-sama menampilkan permainan yang sengit, skor 0-0 pun tak berubah hingga pertandingan berakhir. Hasil itu membuat Aston Villa kini tertahan di peringkat sembilan dengan 10 poin, sementara Juventus di urutan 19 dengan 8 angka.

Beralih ke laga Liverpool vs Real Madrid, Stadion Anfield berhasil menjadi tempat yang menyeramkan bagi Los Blancos –julukan Madrid. Bagaimana tidak, dalam laga tersebut Madrid berhasil dipermalukan The Reds –julukan Liverpool– dengan skor 2-0.

