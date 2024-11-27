Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Roberto Mancini Menyesal Latih Arab Saudi, Gara-Gara Ditahan Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |22:28 WIB
Roberto Mancini Menyesal Latih Arab Saudi, Gara-Gara Ditahan Timnas Indonesia?
Roberto Mancini menyesal melatih Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@mrmancini10)
A
A
A

ROBERTO Mancini yang hari ini Rabu (27/11/2024) genap berusia 60 tahun, mengaku menyesal menangani Timnas Arab Saudi. Mancio -sapaan akrab Roberto Mancini- mengatakan, tidak seharusnya dirinya meninggalkan kursi pelatih Timnas Italia untuk beralih ke Timnas Arab Saudi.

Eks pelatih Manchester City dan Inter Milan ini sejatinya terikat kontrak bersama Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- bersama hingga 31 Juli 2026. Namun, ia memutuskan mundur dari kursi pelatih Timnas Italia pada pertengahan Agustus 2023 karena hubungannya yang tak harmonis dengan presiden Federasi Sepakbola Italia (FIGC), Gabriela Gravina.

Roberto Mancini menyesal menangani Timnas Arab Saudi. (Foto: X/@SaudiNT)

Roberto Mancini menyesal menangani Timnas Arab Saudi. (Foto: X/@SaudiNT)

Beberapa hari dari keputusan mundur itu, Mancio memilih menangani Timnas Arab Saudi. Sayangnya, Mancio gagal total bersama skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Dalam 18 laga di bawah asuhan Roberto Mancini, Timnas Arab Saudi hanya mendapatkan tujuh menang, lima imbang dan enam kalah. Akibatnya, Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan hanya mendapatkan lima poin di empat laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari empat pertandingan Grup C di atas, tiga laga di antaranya digelar di kandang sendiri. Ironisnya, Roberto Mancini sama sekali gagal memenangkan laga kandang, dengan rincian dua imbang dan satu kalah.

Salah satu hasil imbang didapat Timnas Arab Saudi saat ditahan Timnas Indonesia 1-1 di matchday pertama Grup C, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Hasil imbang itu juga yang memengaruhi nasib Roberto Mancini hingga akhirnya dipecat Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) pada Oktober 2024.

Halaman:
1 2
      
