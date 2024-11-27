Mees Hilgers Bakal Turun di Posisi Baru saat FC Twente Hadapi Union Saint-Gilloise?

Mees Hilgers bisa turun di posisi baru pada laga FC Twente vs Union Saint-Gilloise (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

MEES Hilgers bakal turun di posisi baru saat FC Twente menghadapi Union Saint-Gilloise pada lanjutan Liga Europa 2024-2025. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Jumat 29 November 2024 dini hari WIB.

Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, sedang bimbang menjelang laga tersebut. Pasalnya, bek kanan Bart van Rooij terkena hukuman akumulasi kartu sehingga tak bisa tampil dalam pertandingan itu.

Oleh karena itu, Oosting sedang mencari pengganti yang tepat. Sayangnya, opsi bek kanan The Tukkers sangat terbatas.

Menurut laporan Twente Insite, Oosting harus merombak skema yang biasa digunakan untuk menyesuaikan. Formasi 4-2-3-1 tentu akan sulit jika tidak ada bek kanan.

Meski begitu, laporan Twente Insite memprediksi, sejumlah opsi bisa dicoba oleh Oosting. Misalnya menempatkan gelandang serang Youri Reeger sebagai bek kanan pengganti Van Rooij. Ada pula pilihan untuk menarik bek kiri Anas Salah-Eddine ke sisi kanan.