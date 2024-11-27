Timnas Indonesia di Ambang Pintu Masuk Piala Dunia 2026 pada Ramadan 2025?

TIMNAS Indonesia di ambang pintu masuk Piala Dunia 2026 pada Ramadan 2025. Kok bisa? Begini penjelasannya. Setelah melewati enam pertandingan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut satu poin dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Secara matematis, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia via babak ketiga masih terbuka lebar.

(Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Sesuai regulasi, dua tim yang finis teratas diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelah melewati matchday keenam pada November 2024, Timnas Indonesia dan seluruh peserta babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan melakoni pertandingan lagi pada Maret 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C pada 20 Maret 2025, serta menjamu Bahrain di matchday Kedelapan Grup C (25 Maret 2025).

Dua laga itu digelar tepat dengan bulan puasa alias Ramadan 2025. Alhasil, jika Timnas Indonesia menang atas Australia dan Bahrain, skuad Garuda semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026 ketika Ramadan 2025 berjalan.

Peluang Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga pada Maret 2025 terbuka levar. Timnas Indonesia sudah kembali diperkuat dua pemain top dunia, Mees Hilgers dan Kevin Diks.