Kisah Justin Hubner yang Berani Lawan Ali Al Bulayhi tapi Kabur saat Diberi Belalang oleh Robi Darwis

Kisah Justin Hubner yang berani lawan siapa pun tapi takut dengan belalang menarik untuk diulas (Foto: MPI/Isra Triansyah)

KISAH Justin Hubner yang berani lawan Ali Al Bulayhi tapi kabur saat diberi belalang oleh Robi Darwis. Sebab, ia seperti tidak suka dengan Binatang tersebut.

Hubner dikenal sebagai pemain yang tidak segan-segan melancarkan tekel keras. Ia juga berani adu badan dengan lawan kendati punya tubuh yang jauh lebih besar.

Saat laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi misalnya, Hubner berani lawan Al Bulayhi yang terkenal rajin memprovokasi lawan. Ia beradu argumen pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu tidak ciut dengan Al Bulayhi. Padahal, pemain Timnas Arab Saudi itu punya postur yang jauh lebih kekar darinya.

Hal itu membuktikan Hubner seolah tak memiliki rasa takut. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Ia ternyata pernah kabur saat dikerjai Robi Darwis.

Ceritanya, kedua pemain hendak bertanding untuk Timnas Indonesia U-20 melawan Timnas Slovakia U-20 pada 19 November 2022. Ketika itu, Robi turun duluan dari bus dan memegang belalang.