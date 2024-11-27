Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Justin Hubner yang Berani Lawan Ali Al Bulayhi tapi Kabur saat Diberi Belalang oleh Robi Darwis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:55 WIB
Kisah Justin Hubner yang Berani Lawan Ali Al Bulayhi tapi Kabur saat Diberi Belalang oleh Robi Darwis
Kisah Justin Hubner yang berani lawan siapa pun tapi takut dengan belalang menarik untuk diulas (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

KISAH Justin Hubner yang berani lawan Ali Al Bulayhi tapi kabur saat diberi belalang oleh Robi Darwis. Sebab, ia seperti tidak suka dengan Binatang tersebut.

Hubner dikenal sebagai pemain yang tidak segan-segan melancarkan tekel keras. Ia juga berani adu badan dengan lawan kendati punya tubuh yang jauh lebih besar.

Justin Hubner

Saat laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi misalnya, Hubner berani lawan Al Bulayhi yang terkenal rajin memprovokasi lawan. Ia beradu argumen pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu tidak ciut dengan Al Bulayhi. Padahal, pemain Timnas Arab Saudi itu punya postur yang jauh lebih kekar darinya.

Hal itu membuktikan Hubner seolah tak memiliki rasa takut. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Ia ternyata pernah kabur saat dikerjai Robi Darwis.

Ceritanya, kedua pemain hendak bertanding untuk Timnas Indonesia U-20 melawan Timnas Slovakia U-20 pada 19 November 2022. Ketika itu, Robi turun duluan dari bus dan memegang belalang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651463/hasil-sepak-bola-sea-games-2025-thailand-gasak-timor-leste-61-yotsakorn-burapha-cetak-hattrick-tru.webp
Hasil Sepak Bola SEA Games 2025: Thailand Gasak Timor Leste 6-1, Yotsakorn Burapha Cetak Hat-trickÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/10/penyerang_ac_milan_santiago_gimenez_merayakan_gol.jpg
Santiago Gimenez Bakal Tinggalkan AC Milan Januari 2026? Agen sang Pemain Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement