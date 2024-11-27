3 Negara Asia Peringkat FIFA di Atas 100 Dunia yang Dijagokan Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!

SEBANYAK 3 negara Asia peringkat FIFA di atas 100 dunia yang dijagokan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki matchday keenam babak ketiga.

Sesuai regulasi, tim-tim yang finis di posisi satu dan dua (Grup A, B dan C) berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat (Grup A, B dan C) akan melaju ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Melihat kondisi sekarang, ada tiga negara yang ranking FIFA-nya di atas 100 dunia yang dijagokan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara Asia peringkat FIFA di atas 100 dunia yang dijagokan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026:

3. Kuwait (134 Dunia)





Hingga matchday keenam Grup B, Kuwait duduk di posisi lima dengan empat angka. Wakil Asia Barat ini hanya terpaut dua angka dari Oman di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kuwait mesti memenangkan dua laga kandang sisa saat menjamu Oman dan Palestina untuk menyegel tempat di babak selanjutnya. Jika mendapatkan tambahan enam angka dari empat laga sisa, disinyalir sudah cukup meloloskan Kuwait ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

2. Palestina (101 Dunia)





Keberhasilan dua kali menahan Korea Selatan, seharusnya meningkatkan motivasi Palestina di empat laga sisa Grup B. Sesuai jadwal, Palestina akan tandang ke markas Yordania dan Kuwait, serta menjamu Irak dan Oman.

Lewat perjuangan maksimal layaknya saat menghadapi Korea Selatan, Palestina mesti minimal mengemas tujuh angka dari empat laga sisa. Saat ini setelah melewati enam pertandingan Grup B, Palestina terdampar di posisi juru kunci dengan tiga angka, terpaut tiga poin dari Oman di posisi empat.