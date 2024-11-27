Kisah Ong Kim Swee, Pelatih Anyar Persis Solo yang Sebut Suporter Indonesia Lebih Fanatik ketimbang Malaysia

KISAH Ong Kim Swee menarik diulas. Pelatih anyar Persis Solo itu sebut suporter Indonesia lebih fanatik ketimbang Malaysia.

Bagi Ong Kim Swee sendiri, dukungan suporter memang sangat penting untuk sebuah tim. Pasalnya, dukungan suporter akan membuat setiap tim bergairan dalam memainkan laga.

Mantan pelatih Timnas Malaysia itu mengatakan dukungan suporter terkadang juga menjadi kunci kemenangan sebuah tim. Pasalnya, tim tuan rumah akan percaya diri, sedangkan tim lawan akan tertekan yang mempengaruhi pola permainan karena faktor dukungan suporter.

“Pengalaman saya di Indonesia atau di Malaysia, ataupun timnas bermain, suporter Indonesia ini lebih fanatik. Dan bagi saya, ini suatu kelebihan untuk setiap tim," kata Ong Kim Swee, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (27/11/204).