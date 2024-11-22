Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Bayer Leverkusen vs FC Heidenheim di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |20:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bayer Leverkusen vs FC Heidenheim di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews
Saksikan laga Bayer Leverkusen vs FC Heidenheim di Bundesliga 2024-2025. (Foto: iNews)
A
A
A

SANG juara bertahan Bundesliga, Bayer Leverkusen akan berhadapan dengan FC Heidenheim di BayArena, Leverkusen besok malam. Duel ini akan menjadi momen penting bagi Leverkusen, yang saat ini berada di peringkat ke-4 klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025.

Tim asuhan Xabi Alonso ini tentu memantapkan posisi di papan atas dan mengejar ketertinggalan poin dari tiga besar. Sebaliknya, FC Heidenheim yang kini berada di peringkat ke-14 datang dengan misi berat.

Tim yang baru dua musim berlaga di Bundesliga ini mencoba keluar dari zona kritis dan menjauh dari ancaman degradasi. Sebagai juara bertahan, Die Werkself memulai musim dengan ekspektasi tinggi.

Namun, perjalanan mereka sejauh ini cukup berliku. Inkonsistensi performa menjadi tantangan utama, terutama di laga-laga tandang.

Bayer Leverkusen vs FC Heidenheim

Meskipun begitu, BayArena tetap menjadi benteng kokoh bagi Leverkusen, dengan statistik kandang yang mengesankan musim ini. Bermain di kandang sendiri, skuad asuhan Die Werkself memiliki kesempatan emas untuk memanfaatkan keunggulan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649549/laga-persija-vs-psim-pecahkan-rekor-penonton-terbanyak-super-league-20252026-csm.jpg
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak Super League 2025-2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/mauricio_souza.jpg
Komentar Mauricio Souza usai Persija Menang di HUT ke-97, The Jakmania Bikin GBK Bergejolak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement