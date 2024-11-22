Jadwal Siaran Langsung Bayer Leverkusen vs FC Heidenheim di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews

SANG juara bertahan Bundesliga, Bayer Leverkusen akan berhadapan dengan FC Heidenheim di BayArena, Leverkusen besok malam. Duel ini akan menjadi momen penting bagi Leverkusen, yang saat ini berada di peringkat ke-4 klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025.

Tim asuhan Xabi Alonso ini tentu memantapkan posisi di papan atas dan mengejar ketertinggalan poin dari tiga besar. Sebaliknya, FC Heidenheim yang kini berada di peringkat ke-14 datang dengan misi berat.

Tim yang baru dua musim berlaga di Bundesliga ini mencoba keluar dari zona kritis dan menjauh dari ancaman degradasi. Sebagai juara bertahan, Die Werkself memulai musim dengan ekspektasi tinggi.

Namun, perjalanan mereka sejauh ini cukup berliku. Inkonsistensi performa menjadi tantangan utama, terutama di laga-laga tandang.

Meskipun begitu, BayArena tetap menjadi benteng kokoh bagi Leverkusen, dengan statistik kandang yang mengesankan musim ini. Bermain di kandang sendiri, skuad asuhan Die Werkself memiliki kesempatan emas untuk memanfaatkan keunggulan tersebut.