Daftar Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup: Timnas Indonesia Berapa Kali Kampiun?

DAFTAR juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) menarik untuk dibahas. Sebab turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan segera bergulir kembali dan Timnas Indonesia tentu ikut serta untuk tampil di edisi 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 tersebut.

Perlu diketahui, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 merupakan edisi ke-15 dari turnamen sepakbola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Dari 14 edisi yang sudah dimainkan, ada satu negara yang sangat mendominasi ajang tersebut.

Negara yang dimaksud adalah Thailand. Tim berjuluk Gajah Perang itu tercatat sudah meraih tujuh gelar Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, yakni pada edisi 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, dan 2022.

Lalu tim kedua terbanyak yang menjuarai Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup adalah Singapura. Negara tetangga Indonesia itu tepatnya berjaya pada edisi Piala AFF 1998, 2004, 2007, dan 2012.

Setelahnya ada Vietnam yang merebut dua gelar pada edisi 2008 dan 2018. Terakhir ada Malaysia yang baru mencatatkan satu gelar juara pada Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2010.

Lantas bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad Garuda tercatat belum pernah sama sekali merebut gelar juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup.