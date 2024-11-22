Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pilu 2 Negara Finalis Piala Asia 2023 yang di Ambang Gagal Lolos Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |14:45 WIB
Kisah Pilu 2 Negara Finalis Piala Asia 2023 yang di Ambang Gagal Lolos Piala Dunia 2026
Timnas Qatar dan Yordania bisa gagal lolos Piala Dunia 2026. (Foto: YouTube/Vision Plus)
A
A
A

KISAH 2 negara finalis Piala Asia 2023 yang berpotensi gagal lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Dua negara yang dimaksud adalah Qatar dan Yordania.

Timnas Qatar tampil oke di Piala Asia 2023. Akram Afif dan kawan-kawan menyapu bersih tujuh pertandingan dengan kemenangan. Di sisi lain, perjalanan Yordania sempat tersendat.

Duel Timnas Qatar vs Yordania di final Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Yordania lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hanya sebagai tim peringkat terbaik. Wakil Asia Barat itu finis di bawah Bahrain dan Korea Selatan yang duduk di posisi satu dan dua Grup E.

Namun, memasuki fase gugur, Yordania tampil garang. Mereka menghajar juara Grup D, Irak, dengan skor 3-2. Di perempatfinal dan semifinal, giliran Tajikistan (1-0) dan Korea Selatan (2-0) yang dikalahkan Yordania. Sayangnya di partai puncak, Yordania kalah 1-3 dari Qatar yang mendapatkan tiga hadiah tendangan penalti.

Sayangnya, performa di Piala Asia 2023 tidak berlanjut di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday keenam Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Qatar hanya duduk di posisi empat dengan koleksi tujuh angka, terpaut enam poin dari Uzbekistan di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Disinyalir, posisi dua teratas Grup A alias lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga akan disegel Iran dan Uzbekistan. Bagaimana dengan Timnas Yordania?

