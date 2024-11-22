Erick Thohir Doakan Como 1907 Bertahan di Serie A, Harap Pemain Timnas Indonesia Bisa Direkrut

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mendoakan agar Como 1907 bisa bertahan di kasta teratas Liga Italia atau Serie A. Lalu, klub berjuluk I Lariani itu diharapkan akan mendatangkan pemain Timnas Indonesia di masa depan.

Como 1907 berhasil kembali berlaga di Serie A pada musim kompetisi 2024-2025. Klub ini dimiliki oleh pengusaha kaya asal Indonesia, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.

Tak ingin numpang lewat di Serie A, Como 1907 menunjukkan keseriusannya. Mereka mendatangkan pemain anyar seperti Pepe Reina dan Andrea Belotti, hingga menunjuk Cesc Fabregas sebagai pelatih.

Erick mengakui semua itu merupakan bentuk keseriusan dari Hartono bersaudara mengelola Como 1907. Eks Presiden Inter Milan tersebut berharap, anak asuh Cesc Fabregas bertahan di kasta teratas.

“Saya berharap Como bisa bertahan di Serie A. Keluarga Hartono sangat serius. Mereka memiliki manajemen yang sangat baik, sama halnya dengan pelatih, Fabregas,” kata Erick, dikutip dari Tuttomercato, Jumat (22/11/2024).

Menteri BUMN itu turut berharap nantinya Como 1907 bisa mendatangkan banyak pemain Indonesia. Seperti diketahui, cukup banyak pemain Timnas Indonesia yang berkarier di benua Eropa seperti Thom Haye, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, sampai Nathan Tjoe-A-On.