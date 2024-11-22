5 Gol Marselino Ferdinan bareng Timnas Indonesia Level Senior, Nomor 1 Catat Sejarah di Piala Asia

BERIKUT lima gol Marselino Ferdinan bareng Timnas Indonesia level senior. Salah satunya mencatat sejarah di Piala Asia!

Marselino baru saja mencetak dua gol di laga kontra Timnas Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia kini mengemas total lima gol bagi Timnas Indonesia sejak debut pada 2022.

Lalu, apa saja lima gol Marselino bersama Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

5 Gol Marselino Ferdinan bareng Timnas Indonesia

5. Indonesia vs Nepal





Gol perdana dicetak dalam ajang Kualifikasi Piala Asia 2023 menghadapi Nepal. Pada laga yang berkesudahan 7-0 untuk kemenangan Indonesia itu, Marceng sukses menjadi pencetak gol penutup.

Berawal dari pergerakan Muhammad Rafli, Marselino sukses melepaskan tendangan mendatar yang melesat tajam ke sisi kanan gawang Nepal. Ia tercatat sebagai pencetak gol termuda di Timnas Indonesia.

4. Indonesia vs Filipina





Gol kedua dicetak dalam ajang Piala AFF 2022 menghadapi Timnas Filipina. Berawal dari pergerakan di sisi kanan, Marselino melakukan aksi umpan cepat satu dua dengan Saddil Ramdani yang diakhiri dengan sepakan cantik yang membuat Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1.

Itu sekaligus menjadi gol pertamanya di ajang Piala AFF. Marselino membuktikan diri sebagai salah satu talenta paling berbakat di Indonesia.