Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Diincar Klub Spanyol dan Italia jika Putuskan Pergi dari FC Twente

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |02:00 WIB
Mees Hilgers Diincar Klub Spanyol dan Italia jika Putuskan Pergi dari FC Twente
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)
A
A
A

ENSCHEDE - Pemain FC Twente, Mees Hilgers kini diincar oleh sejumlah tim di Liga Spanyol dan Italia. Tentunya klub-klub tersebut siap mendekati Mees Hilgers jika bek Timnas Indonesia memutuskan untuk meninggalkan klubnya saat ini yang bermain di Liga Belanda.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh sang agen, Yalsin Sarica. Sarica menyampaikan kalau melanjutkan kariernya di luar Belanda merupakan opsi yang bagus bagi Hilgers.

"Ini memang tujuannya. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri pasti menjadi opsi,” kata Sarica, dikutip dari Twente Insite, Jumat (22/11/2024).

Namun begitu, Sarica juga mengatakan kalau Hilgers tak menutup kemungkinan akan tetap berkarier di Belanda. Sebab, ada juga klub yang tertarik untuk memakai jasa bek Timnas Indonesia itu.

Mees Hilgers

“Tetapi saya pikir Mees juga tidak langsung menutup pintu untuk klub-klub Belanda. Mereka juga tertarik padanya,” terang dia.

Sarica membocorkan bahwa sudah ada diskusi dengan klub-klub Belanda kendati tidak menyebut nama klub tersebut. Tapi menurutnya masih terlalu dini untuk mengungkapnya. Dia menjelaskan bahwa menyelesaikan musim ini bersama FC Twente adalah skenario terbaik.

Tapi tidak menutup kemungkinan juga Hilgers akan cabut pada bursa transfer musim dingin mendatang. Mengingat, pemain Timnas Indonesia sudah dilirik oleh klub Spanyol dan Italia. Jika tawarannya pas, bukan tidak mungkin Hilgers akan cabut dari FC Twente sebelum musim berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649203/8-pemain-dicoret-dari-timnas-indonesia-u22-proyeksi-sea-games-2025-begini-penjelasan-indra-sjafri-apy.webp
8 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 Proyeksi SEA Games 2025, Begini Penjelasan Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Alex Pastoor Dinilai Tak Layak Jadi Pelatih Ajax Amsterdam, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement