Mees Hilgers Diincar Klub Spanyol dan Italia jika Putuskan Pergi dari FC Twente

ENSCHEDE - Pemain FC Twente, Mees Hilgers kini diincar oleh sejumlah tim di Liga Spanyol dan Italia. Tentunya klub-klub tersebut siap mendekati Mees Hilgers jika bek Timnas Indonesia memutuskan untuk meninggalkan klubnya saat ini yang bermain di Liga Belanda.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh sang agen, Yalsin Sarica. Sarica menyampaikan kalau melanjutkan kariernya di luar Belanda merupakan opsi yang bagus bagi Hilgers.

"Ini memang tujuannya. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri pasti menjadi opsi,” kata Sarica, dikutip dari Twente Insite, Jumat (22/11/2024).

Namun begitu, Sarica juga mengatakan kalau Hilgers tak menutup kemungkinan akan tetap berkarier di Belanda. Sebab, ada juga klub yang tertarik untuk memakai jasa bek Timnas Indonesia itu.

“Tetapi saya pikir Mees juga tidak langsung menutup pintu untuk klub-klub Belanda. Mereka juga tertarik padanya,” terang dia.

Sarica membocorkan bahwa sudah ada diskusi dengan klub-klub Belanda kendati tidak menyebut nama klub tersebut. Tapi menurutnya masih terlalu dini untuk mengungkapnya. Dia menjelaskan bahwa menyelesaikan musim ini bersama FC Twente adalah skenario terbaik.

Tapi tidak menutup kemungkinan juga Hilgers akan cabut pada bursa transfer musim dingin mendatang. Mengingat, pemain Timnas Indonesia sudah dilirik oleh klub Spanyol dan Italia. Jika tawarannya pas, bukan tidak mungkin Hilgers akan cabut dari FC Twente sebelum musim berakhir.