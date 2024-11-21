Jadwal Pekan Ke-11 Bundesliga 2024-2025: Ada Bayern Munich vs Augsburg, hingga Borussia Dortmund vs SC Freiburg!

JADWAL pekan ke-11 Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya ada Bayern Munich vs Augsburg hingga Borussia Dortmund vs SC Freiburg.

Ya, ajang Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025 akan kembali bergulir usai jeda di FIFA Matchday November 2024. Memasuki pekan ke-11, laga-laga seru akan bergulir mulai Sabtu, 23 November 2024.

Salah satu pertandingan menarik akan tersaji dalam pertemuan Bayern Munich vs Augsburg. Laga ini akan digelar di Allianz Arena, Munich, pada Sabtu 23 November 2024 pukul 02.30 WIB.

Bayern tentunya siap melanjutkan tren positifnya ke laga kontra Augsburg. Sebab, mereka sukses menyapu bersih kemenangan, setidaknya di 5 laga terakhirnya. Alhasil, Bayern kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 26 poin.

Tetapi, Harry Kane cs tetap mesti waspada. Sebab, lawannya di pekan ke-11 ini, yakni Augsburg, juga ukir catatan apik. Dari 5 laga terakhir yang dilakoni dalam berbagai kompetisi, mereka meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Menarik menantikan laga ini.

Kemudian, ada juga duel seru antara Borussia Dortmund vs SC Freiburg. Mereka akan bersua di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Sabtu 23 November 2024 pukul 21.30 WIB.

Dortmund bertekad bangkit dalam laga ini usai mendapat kekalahan dari Mainz 05 di pekan sebelumnya. Mereka kala itu tumbang dengan skor 1-3.