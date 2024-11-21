7 Pemain Timnas Indonesia yang Terancam Akumulasi Kartu di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, Nomor 1 Maarten Paes!

7 pemain Timnas Indonesia yang terancam akumulasi kartu di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada Maarten Paes.

Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025. Total, ada 2 laga yang akan dilakoni skuad Garuda pada periode itu.

Pertama, Timnas Indonesia akan tandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian, pada matchday kedelapan Grup C, skuad Garuda akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025.

Tetapi, pada laga Maret 2025, sejumlah pilar utama di Timnas Indonesia terancam absen. Penyebabnya, akumulasi kartu mengancam para pemain Timnas Indonesia.

Sesuai regulasi yang dikeluarkan FIFA dan AFC, pemain yang mengantongi dua kartu kuning harus menjalani sanksi satu pertandingan. Tak ayal, sejumlah pemain harus lebih hati-hati jika dimainkan kembali agar terhindar dari hukuman. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 7 pemain Timnas Indonesia yang terancam akumulasi kartu di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025:

7. Nathan Tjoe-A-On





Salah satu pemain Timnas Indonesia yang terancam akumulasi kartu di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 adalah Nathan Tjoe-A-On. Dia terancam absen saat jamu Bahrain jika mendapat kartu kuning di laga melawan Australia.

Sebab, Nathan mendapat kartu kuning saat membawa Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024 malam WIB. Dia yang main dari bangku candangan menggantikan Thom Haye dikartu kuning pada menit ke-87.

6. Ivar Jenner





Kemudian, ada nama Ivar Jenner. Dia juga senasib dengan Nathan, mendapat kartu kuning saat melawan Arab Saudi di SUGBK. Ivar dikartu kuning wasit pada menit ke-89 usai dituding melakukan pelanggaran ke pemain Arab Saudi.

Tak ayal, Ivar Jenner mesti waspada saat menghadapi Australia nanti. Jika tidak, dia akan absen saat melawan Bahrain. Padahal, Ivar sendiri baru saja bisa main lagi saat melawan Arab Saudi, usai absen di laga melawan Jepang karena akumulasi kartu kuning.