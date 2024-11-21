Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

ASEAN United Sebut Waktunya Timnas Indonesia Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |11:51 WIB
ASEAN United Sebut Waktunya Timnas Indonesia Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!
Timnas Indonesia dijagokan juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
LAMAN resmi AFF, ASEAN United, menyebut sudah waktunya Timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Penilaian ini muncul karena level Timnas Indonesia sudah meningkat setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Timnas Indonesia akan berusaha mengamankan gelar juara Piala ASEAN untuk pertama kalinya. Mereka akan Dilatih Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024,” buka ASEAN United.

ASEAN United sebut waktunya Timnas Indonesia juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: ASEAN United)

(ASEAN United sebut waktunya Timnas Indonesia juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: ASEAN United)

“Setelah menembus 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sudah waktunya bagi Indonesia naik ke puncak (juara) sepakbola ASEAN,” sambung ASEAN United.

Pertanyaan muncul, sanggupkah Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Potensi itu ada jika pelatih asal Korea Selatan mengandalkan pemain-pemain abroad.

Awalnya, Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia akan diperkuat pemain-pemain U-22 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, di luar dugaan, pemain-pemain U-22 yang dimaksud ini tak hanya main di kompetisi lokal, tapi juga luar negeri.

Marselino Ferdinan (Oxford United), Rafael Struick (Brisbane Roar), Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21) dikabarkan bakal dipanggil Shin Tae-yong. Selain empat nama di atas, Shin Tae-yong juga akan menyertakan dua pemain senior, yakni Pratama Arhan (Suwon FC) dan Asnawi Mangkualam (Port FC).

