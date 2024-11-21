Suswono Tegaskan RIDO Hadir untuk Majukan Persija Jakarta, Hadirkan 4 Poin Solusi Nyata dan Strategis Ini!

JAKARTA – Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, menegaskan bahwa pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) hadir untuk turut memajukan Persija Jakarta. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno.

Dalam diskusi ini, Suswono menyampaikan program-program komprehensif yang dirancang khusus untuk mendukung Persija dan komunitas Jakmania. Selain itu, pasangan ini juga siap memperkuat ekosistem sepakbola Jakarta.

RIDO, lanjutnya, menghadirkan solusi nyata dan strategis untuk menjawab kebutuhan Persija dan Jakmania:

1. JIS sebagai Markas Resmi Persija

RIDO berkomitmen menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang utama Persija.

“Stadion ini adalah kebanggaan Jakarta dan harus difungsikan sepenuhnya untuk mendukung performa Persija,” ujar Suswono.

Ia menambahkan bahwa jadwal kegiatan nonolahraga akan diatur agar tidak mengganggu aktivitas utama stadion sebagai fasilitas olahraga.

2. Kartu Jakmania Gratis Transportasi Publik

Untuk mendukung mobilitas suporter, RIDO akan meluncurkan Kartu Jakmania, yang memungkinkan anggota Jakmania menggunakan MRT dan LRT secara gratis pada hari pertandingan.

“Ini bukan hanya soal mendukung suporter, tetapi juga memastikan mereka dapat hadir memberikan semangat untuk Persija tanpa terbebani biaya transportasi,” tambahnya.

3. Dukungan Anggaran dan Sponsorship

Suswono juga mengungkapkan komitmen untuk memberikan alokasi APBD demi mendukung operasional Persija, termasuk pengembangan akademi sepak bola. Selain itu, RIDO akan menjembatani kerja sama dengan sponsor strategis untuk memperkuat pendanaan klub.

4. Peningkatan Ekosistem Sepakbola

RIDO memahami bahwa kesuksesan Persija membutuhkan ekosistem yang kuat, termasuk peningkatan fasilitas latihan, pembinaan usia dini, hingga penataan manajemen klub.

“Kami akan menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendukung Persija meraih prestasi, tetapi juga membangun budaya sepak bola yang sehat di Jakarta,” tegas Suswono.

Dalam pertemuan tersebut, Diky Soemarno mengungkapkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan sepakbola, terutama bagi klub seperti Persija.

“Sepakbola tidak bisa lepas dari politik. Oleh karena itu, kami mendukung penuh calon pemimpin daerah yang betul-betul mencintai Persija dan memiliki niat baik untuk sungguh-sungguh mendukung kemajuan Persija dan Jakmania,” ujar Diky Soemarno.

Suswono juga menegaskan bahwa kesuksesan Persija tidak lepas dari kemauan politik atau political will yang kuat dari pemerintah daerah.

“Keunggulan RIDO adalah sinergi kami di berbagai level pemerintahan, mulai dari DPRD hingga pusat. Ini memastikan setiap fasilitas yang dibutuhkan Persija dan Jakmania dapat diwujudkan secara nyata,” ujar Suswono.

“Di sinilah keunggulan RIDO dibandingkan dengan paslon lainnya. Saya sendiri calon wakil gubernur dari PKS, ketua DPRD Jakarta dari PKS, PKS memiliki kursi terbanyak di DPRD, dan Pak Ridwan Kamil berasal dari koalisi yang sinergis dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, maka dapat dipastikan, Insya Allah, akan memudahkan untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan Persija dan Jakmania,” tambah Suswono, memberikan penekanan pada sinergi yang terjalin antara berbagai pihak untuk mendukung kemajuan Persija.