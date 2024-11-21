Hasil Malut United vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Yakob Sayuri Cs Menang 3-0 Perdana Tampil di Stadion Gelora Kie Raha

HASIL Malut United vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Yakob Sayuri cs menang 3-0 kala tampil perdana di markasnya, Stadion Gelora Kie Raha.

Duel Malut United vs Persis Solo digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Kamis (21/11/2024) pukul 15.30 WIB. Gol Malut United dicetak oleh Yakob Sayuri (79’) dan brace Diego Martinez (52’ dan 67’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United dan Persis Solo bermain dengan intensitas tempo yang sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Pada menit ke-5, penyerang Malut United, Diego Martinez, hampir menjebol gawang Persis Solo. Namun, tandukannya mampu ditangkap dengan baik oleh kiper Persis Solo, Gianluca Pandeynuwu.

Persis Solo pun punya peluang mencetak gol pada menit ke-38. Sayangnya, sepakan Moussa Sidibe dari luar kotak penalti masih melenceng keluar gawang Skuad Laskar Kie Raha julukan -Malut United.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta dalam laga itu. Malut United dan Persis akan berbenah diri saat turun minum agar tampil lebih baik pada babak kedua.