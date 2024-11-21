Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Yakob Sayuri Cs Menang 3-0 Perdana Tampil di Stadion Gelora Kie Raha

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |17:44 WIB
Hasil Malut United vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Yakob Sayuri Cs Menang 3-0 Perdana Tampil di Stadion Gelora Kie Raha
Laga Malut United vs Persis Solo. (Foto: Malut United)
A
A
A

HASIL Malut United vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Yakob Sayuri cs menang 3-0 kala tampil perdana di markasnya, Stadion Gelora Kie Raha.

Duel Malut United vs Persis Solo digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Kamis (21/11/2024) pukul 15.30 WIB. Gol Malut United dicetak oleh Yakob Sayuri (79’) dan brace Diego Martinez (52’ dan 67’).

Malut United vs Persis Solo

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United dan Persis Solo bermain dengan intensitas tempo yang sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Pada menit ke-5, penyerang Malut United, Diego Martinez, hampir menjebol gawang Persis Solo. Namun, tandukannya mampu ditangkap dengan baik oleh kiper Persis Solo, Gianluca Pandeynuwu.

Persis Solo pun punya peluang mencetak gol pada menit ke-38. Sayangnya, sepakan Moussa Sidibe dari luar kotak penalti masih melenceng keluar gawang Skuad Laskar Kie Raha julukan -Malut United.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta dalam laga itu. Malut United dan Persis akan berbenah diri saat turun minum agar tampil lebih baik pada babak kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649155/jean-paul-van-gastel-komentari-rumor-giovanni-van-bronckhorst-latih-timnas-indonesia-uik.webp
Jean Paul Van Gastel Komentari Rumor Giovanni Van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Persija Jakarta Serius Bidik Ivar Jenner, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement