Coach Justin Bingung Eliano Reijnders Dicoret Shin Tae-yong dari Skuad Timnas Indonesia vs Jepang: Masa Iya Kalah dari Pemain Liga 1?

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Justinus Lhaksana, bingung Eliano Reijnders dicoret Shin Tae-yong dari skuad Timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat (15/11/2024) malam WIB. Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- heran kok bisa pemain Eredivisie seperti Eliano Reijnders kalah saing dengan pemain-pemain Liga 1 .

“Kalau seandainya Eliano di bench aja enggak ada dan Yakob bermain, ya emang dicoret. Ia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Sorry to say, enggak make sense buat gue. Tapi, mau gimana lagi,” kata Coach Justin di channel YouTube The Derby, Jumat (15/11/2024).

(Eliano Reijnders gagal masuk skuad melawan Jepang. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

“Jadi Hokky Caraka dan lainnya (masuk skuad). Masa iya Eliano sejelek itu sih? Gue enggak ngerti. Masa Eliano kalah sama pemain-pemain Liga 1. Namun, itu pilihan Shin Tae-yong dan kita harus respek,” lanjut pria berkacamata itu.

Satu jam sebelum pertandingan, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Jepang. Shin Tae-yong hanya diizinkan membawa 23 nama ke dalam daftar Susunan pemain sehingga harus mencoret empat nama.

Ivar Jenner sudah pasti dicoret karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Alhasil, Shin tae-yong harus mencoret tiga nama lain. Akhirnya, Shin Tae-yong memutuskan mencoret Eliano Reijnders, Yance Sayuri dan Egy Maulana Vikri.

Dicoret dari skuad Timnas Indonesia merupakan yang kedua beruntun dialami pesepakbola 24 tahun ini. Sebelumnya, adik dari Tijjani Reijnders itu dicoret beberapa jam sebelum Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah China pada Kamis, 15 Oktober 2024.