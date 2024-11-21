Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Suswono Ungkap Janji Ridwan Kamil Andai Menangi Pilkada DKI Jakarta: Persija Jakarta Bakal Juara!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |08:11 WIB
Suswono Ungkap Janji Ridwan Kamil Andai Menangi Pilkada DKI Jakarta: Persija Jakarta Bakal Juara!
Ridwan Kamil-Suswono janji bakal bantu Persija Jakarta berjaya di Liga 1 Indonesia. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Suswono membeberkan apa janji pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono jika berhasil memenangkan Pilkada 2024. Salah satunya adalah membantu Persija Jakarta agar dapat menjadi juara di ajang Liga 1 Indonesia.

Janji terkait Persija bakal juara itu disampaikan Suswono usai menghadiri diskusi bertajuk "Sepak Bola Bahasa PerSATUan," bersama Ketua Umum Jakmania Diky Soemarno dan Pengamat Sepakbola --yang juga Ketua DPW Perindo Jakarta-- Effendi Syahputra di Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

"Saya sudah bicara dengan beliau. Beliau menegaskan, ketika memang ditakdirkan menjadi gubernur, sudah pasti Persija itu akan menjadi kebanggaan bagi gubernur. Artinya, dia akan memperjuangkannya untuk menjadi juara. Itu sudah ditegaskan. Saya dengar langsung dari ucapan beliau," terang Suswono,” dikutip Kamis (21/11/2024).

Selain itu, Suswono bakal memperjuangkan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai homebase klub berjuluk Macan Kemayoran itu. Bahkan, ia bertekad akan mengurangi penggunaan JIS untuk kegiatan di luar sepak bola seperti konser.

Ridwan Kamil

"Ya tadi sebenarnya saya tegaskan bahwa nanti kan ada dialog, artinya konser itu yang dibolehkan. Menurut dalam persepsi teman-teman dari Persija ini seperti apa, kan ada interval, misalnya apakah 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, yang penting, tidak mengganggu agendanya Persija. Ini yang kami jamin," tegas Suswono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/27/51/1648917/lpj-pengurus-besar-diterima-rakernas-pobsi-2025-berjalan-lancar-yiv.jpg
LPJ Pengurus Besar Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/winger_ac_milan_christian_pulisic.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk dari Pulisic dan Saelemaekers jelang Duel Panas Kontra Lazio
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement