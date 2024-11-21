Suswono Ungkap Janji Ridwan Kamil Andai Menangi Pilkada DKI Jakarta: Persija Jakarta Bakal Juara!

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Suswono membeberkan apa janji pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono jika berhasil memenangkan Pilkada 2024. Salah satunya adalah membantu Persija Jakarta agar dapat menjadi juara di ajang Liga 1 Indonesia.

Janji terkait Persija bakal juara itu disampaikan Suswono usai menghadiri diskusi bertajuk "Sepak Bola Bahasa PerSATUan," bersama Ketua Umum Jakmania Diky Soemarno dan Pengamat Sepakbola --yang juga Ketua DPW Perindo Jakarta-- Effendi Syahputra di Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

"Saya sudah bicara dengan beliau. Beliau menegaskan, ketika memang ditakdirkan menjadi gubernur, sudah pasti Persija itu akan menjadi kebanggaan bagi gubernur. Artinya, dia akan memperjuangkannya untuk menjadi juara. Itu sudah ditegaskan. Saya dengar langsung dari ucapan beliau," terang Suswono,” dikutip Kamis (21/11/2024).

Selain itu, Suswono bakal memperjuangkan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai homebase klub berjuluk Macan Kemayoran itu. Bahkan, ia bertekad akan mengurangi penggunaan JIS untuk kegiatan di luar sepak bola seperti konser.

"Ya tadi sebenarnya saya tegaskan bahwa nanti kan ada dialog, artinya konser itu yang dibolehkan. Menurut dalam persepsi teman-teman dari Persija ini seperti apa, kan ada interval, misalnya apakah 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, yang penting, tidak mengganggu agendanya Persija. Ini yang kami jamin," tegas Suswono.