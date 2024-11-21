Paul Munster Ungkap Hal Menarik Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta

SURABAYA – Juru taktik Persebaya Surabaya, Paul Munster mengungkapkan hal menarik jelang melawan Persija Jakarta di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Tepatnya ia telah menberitahukan kepada anak buahnya, bahwa hanya pemain yang siap secara mental dan fit yang akan dimainkannya saat melawan Persija

Persebaya akan menjamu Persija dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat (22/11/2024) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini merupakan duel tim papan atas. Persebaya duduk di posisi kedua dengan torehan 21 poin, sama dengan sang pemuncak klasemen, Borneo FC.

Sedangkan Macan Kemayoran -julukan Persija- berada di urutan kelima dengan selisih tiga poin dari Persebaya. Oleh karena itu, tiga poin dalam duel klasik itu bakal sangat berpengaruh dalam posisi di papan atas klasemen.

Menatap laga penting tersebut, Paul Munster menegaskan hanya akan menurunkan pemain yang 100 persen bugar kontra Rizky Ridho dkk. Dia juga belum bisa memastikan apakah Ernando Ari, Malik Risaldi dan Gilson Costa sudah pulih sepenuhnya atau belum dari cedera.