Jersey Anyar Timnas Indonesia Diluncurkan Februari 2025, Kental Nuansa Tanah Air

Jersey baru Timnas Indonesia akan dirilis pada Februari 2025 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Jersey anyar Timnas Indonesia akan diluncurkan pada Februari 2025. Kabarnya, identitas Indonesia akan sangat kental dituangkan dalam jersey itu.

Pendiri Erspo, Muhammad Sadad mengatakan, pihaknya terus berpacu dengan waktu menyiapkan jersey terbaik untuk Timnas Indonesia. Ia menargetkan seragam itu sudah bisa dirilis pada Februari 2025.

Nantinya, jersey anyar itu disiapkan dua warna merah dan putih. Sebab, pihaknya belum ada rencana menyiapkan jersey ketiga untuk tim asuhan Shin Tae-yong.

"Ya itu, nanti kemungkinan bulan Februari kami akan launching, kami minta doanya juga dari seluruh masyarakat Indonesia supaya hasilnya bisa lebih baik dan juga kami akan coba set pesta rakyat," kata Sadad di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Pria berusia 33 tahun itu mengatakan, identitas Indonesia akan ditonjolkan dalam jersey baru itu. Hal tersebut agar ciri khas Tanah Air semakin dikenal dunia internasional seiring Timnas Indonesia yang sedang berlaga dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Gebrakannya, mungkin sejarahnya akan lebih kuat, lebih Indonesia. Terinspirasinya dari Indonesia," ucap Sadad.