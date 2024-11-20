Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jersey Anyar Timnas Indonesia Diluncurkan Februari 2025, Kental Nuansa Tanah Air

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |23:01 WIB
Jersey Anyar Timnas Indonesia Diluncurkan Februari 2025, Kental Nuansa Tanah Air
Jersey baru Timnas Indonesia akan dirilis pada Februari 2025 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Jersey anyar Timnas Indonesia akan diluncurkan pada Februari 2025. Kabarnya, identitas Indonesia akan sangat kental dituangkan dalam jersey itu.

Pendiri Erspo, Muhammad Sadad mengatakan, pihaknya terus berpacu dengan waktu menyiapkan jersey terbaik untuk Timnas Indonesia. Ia menargetkan seragam itu sudah bisa dirilis pada Februari 2025.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Nantinya, jersey anyar itu disiapkan dua warna merah dan putih. Sebab, pihaknya belum ada rencana menyiapkan jersey ketiga untuk tim asuhan Shin Tae-yong.

"Ya itu, nanti kemungkinan bulan Februari kami akan launching, kami minta doanya juga dari seluruh masyarakat Indonesia supaya hasilnya bisa lebih baik dan juga kami akan coba set pesta rakyat," kata Sadad di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Pria berusia 33 tahun itu mengatakan, identitas Indonesia akan ditonjolkan dalam jersey baru itu. Hal tersebut agar ciri khas Tanah Air semakin dikenal dunia internasional seiring Timnas Indonesia yang sedang berlaga dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Gebrakannya, mungkin sejarahnya akan lebih kuat, lebih Indonesia. Terinspirasinya dari Indonesia," ucap Sadad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186207/shin_tae_yong_bersama_nova_arianto-ViHf_large.jpg
PSSI Ungkap Syarat yang Wajib Dimiliki Calon Pelatih Timnas Indonesia, Bawa-Bawa Shin Tae-yong!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648681/hasil-liga-champions-arsenal-dan-real-madrid-menang-liverpool-hancur-lebur-pnx.webp
Hasil Liga Champions: Arsenal dan Real Madrid Menang, Liverpool Hancur Lebur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Murka, Pertahanan Bocor dan Finishing Tumpul Bikin Persib Kalah dari Lion City Sailors
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement