Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Marselino Ferdinan Cetak Brace, Herve Renard Angkat Topi

JAKARTA – Pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard, angkat topi untuk Marselino Ferdinan usai mencetak dua gol bagi Timnas Indonesia. Ia mengucapkan selamat atas keberhasilan pemain berusia 20 tahun tersebut.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Usai pertandingan, Renard mengucapkan selamat atas dua gol itu. Ia juga memberi selamat kepada Indonesia untuk kemenangan melawan Arab Saudi.

"Marselino berhasil mencetak dua gol, saya ucapkan selamat kepadanya," ujar Renard dalam konferensi pers selepas pertandingan, dikutip pada Rabu (20/11/2024).

"Selamat atas kemenangannya Indonesia, mereka pantas menang, mereka memulai laga dengan intensitas yang bagus,” jelas pria asal Prancis itu.