Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga Myanmar vs Timnas Indonesia akan dilangsungkan di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024 pukul 16.30 WIB dan live di RCTI.

Rencananya pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil 33 nama untuk menjalani pemusatan latihan di Bali pada akhir November 2024. Mayoritas dari nama-nama yang dipanggil merupakan jebolan Timnas Indonesia U-20 era Shin Tae-yong pada 2022-2023.

(Marselino Ferdinan dipanggil untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Beberapa nama di antaranya adalah Kakang Rudianto, Robi Darwis, Dony Tri Pamungkas, Ronaldo Kwateh, Muhammad Ferarri hingga Marselino Ferdinan. Shin Tae-yong blak-blakan membawa skuad U-22 untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Shin Tae-yong memilih para pemain U-22 sebagai persiapan tampil di SEA Games 2025 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Meski begitu, Shin Tae-yong dikabarkan memanggil dua pemain senior yang berkarier di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan.

Kehadiran pemain senior ini diharapkan membantu meningkatkan performa Timnas Indonesia yang menargetkan lolos ke final ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di ajang dua tahunan ini Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Filipina, Vietnam dan Laos.

Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Myanmar dan Vietnam, serta menjamu Filipina dan Laos di Tanah Air. Nantinya setelah masing-masing tim melakoni empat pertandingan, dua tim yang finis teratas berhak lolos ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.