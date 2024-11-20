Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Keturunan Grade A yang Diharapkan Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia Sebelum Maret 2025, Nomor 1 Sudah Here We Go

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |18:01 WIB
7 Pemain Keturunan Grade A yang Diharapkan Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia Sebelum Maret 2025, Nomor 1 Sudah <i>Here We Go</i>
Ole Romeny termasuk dalam tujuh pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi sebelum Maret 2025 (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

BERIKUT tujuh pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Salah satunya bahkan sudah here we go alias sepakat membela Skuad Garuda.

PSSI terus menjalankan program menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pemain Keturunan

Lalu, siapa saja tujuh pemain keturunan Grade A tersebut? Simak ulasan berikut ini.

7 Pemain Keturunan Grade A yang Diharapkan Dinaturalisasi

7. Miliano Jonathans

Miliano Jonathans

Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak.

6. Million Manhoef

Million Manhoef

Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela Timnas Indonesia atau tidak.

5. Tristan Gooijer

Tristan Gooijer

Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela Timnas Indonesia atau tidak. Gooijer sendiri memang punya darah keturunan.

Saat ini, ia membela PEC Zwolle. Eliano Reijnders mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum Tim Merah Putih.

Halaman:
1 2 3
      
