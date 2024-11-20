Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Lawan Sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Jepang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:53 WIB
4 Negara Lawan Sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Jepang!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

4 negara lawan sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Timnas Jepang.

Timnas Indonesia sudah melewati setengah perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 6 laga yang telah dijalani, skuad Garuda pun masih terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Kini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen Grup C dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda baru saja naik peringkat ke urutan ketiga usai sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 semalam.

Demi terus jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus mendulang hasil manis di 4 laga tersisa. Sebab diketahui, hanya tim 1 dan 2 yang dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim ketiga dan keempat di Grup C akan melanjutkan perjalanan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia?

Berikut 4 negara lawan sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

4. Australia (Kamis, 20 Maret 2025)

Timnas Indonesia vs Timnas Australia

Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kali ini, skuad Garuda akan bergantian bertandang ke markas Australia. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025.

Kans Timnas Indonesia mendulang hasil manis dalam laga ini tentunya terbuka lebar. Pada pertemuan pertama yang terjadi di SUGBK, pasukan Shin Tae-yong sendiri berhasil menahan imbang tim langganan Piala Dunia itu dengan skor 0-0.

Kemenangan penting diraih karena kini Australia sendiri hanya unggul 1 angka dari Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C. Australia pun duduk di urutan kedua saat ini. Menarik menantikan laga ini.

3. Bahrain (Selasa, 25 Maret 2025)

Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Kemudian, ada Bahrain. Kali ini, Timnas Indonesia akan bergantian menjamu Bahrain. Laga itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa 25 Maret 2025.

Laga ini tentunya akan sangat dinantikan para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, dalam pertemuan pertama melawna Bahrain, kemenangan Timnas Indonesia harus dirampok karena keputusan kontroversial wasit hingga laga berakhir dengan skor 2-2.

Bahrain sendiri diketahui takut main di Jakarta karena takut dengan ancaman suporter Timnas Indonesia. Akankah mereka kini benar berlaga di Tanah Air? Bahrain sendiri punya perolehan poin sama dengan Timnas Indonesia saat ini, yakni 6 poin. Tetapi, mereka kalah selisih poin sehingga masih terpuruk di urutan kelima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186207/shin_tae_yong_bersama_nova_arianto-ViHf_large.jpg
PSSI Ungkap Syarat yang Wajib Dimiliki Calon Pelatih Timnas Indonesia, Bawa-Bawa Shin Tae-yong!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648797/ganda-putra-indonesia-raymondjoaquin-disebut-calon-penerus-the-minions-tkv.webp
Ganda Putra Indonesia Raymond/Joaquin Disebut Calon Penerus The Minions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/ketua_umum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo_2.jpg
Hary Tanoesoedibjo Beberkan Misi Biliar Indonesia Mendunia usai Rakernas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement