4 Negara Lawan Sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Jepang!

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

4 negara lawan sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Timnas Jepang.

Timnas Indonesia sudah melewati setengah perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 6 laga yang telah dijalani, skuad Garuda pun masih terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Kini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen Grup C dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda baru saja naik peringkat ke urutan ketiga usai sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 semalam.

Demi terus jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus mendulang hasil manis di 4 laga tersisa. Sebab diketahui, hanya tim 1 dan 2 yang dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim ketiga dan keempat di Grup C akan melanjutkan perjalanan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia?

Berikut 4 negara lawan sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

4. Australia (Kamis, 20 Maret 2025)





Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kali ini, skuad Garuda akan bergantian bertandang ke markas Australia. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025.

Kans Timnas Indonesia mendulang hasil manis dalam laga ini tentunya terbuka lebar. Pada pertemuan pertama yang terjadi di SUGBK, pasukan Shin Tae-yong sendiri berhasil menahan imbang tim langganan Piala Dunia itu dengan skor 0-0.

Kemenangan penting diraih karena kini Australia sendiri hanya unggul 1 angka dari Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C. Australia pun duduk di urutan kedua saat ini. Menarik menantikan laga ini.

3. Bahrain (Selasa, 25 Maret 2025)





Kemudian, ada Bahrain. Kali ini, Timnas Indonesia akan bergantian menjamu Bahrain. Laga itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa 25 Maret 2025.

Laga ini tentunya akan sangat dinantikan para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, dalam pertemuan pertama melawna Bahrain, kemenangan Timnas Indonesia harus dirampok karena keputusan kontroversial wasit hingga laga berakhir dengan skor 2-2.

Bahrain sendiri diketahui takut main di Jakarta karena takut dengan ancaman suporter Timnas Indonesia. Akankah mereka kini benar berlaga di Tanah Air? Bahrain sendiri punya perolehan poin sama dengan Timnas Indonesia saat ini, yakni 6 poin. Tetapi, mereka kalah selisih poin sehingga masih terpuruk di urutan kelima.