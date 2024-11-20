Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Absen karena Akumulasi Kartu Lawan Australia pada 2025, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:43 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Absen karena Akumulasi Kartu Lawan Australia pada 2025, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen
Ragnar Oratmangoen di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

ADA 2 pemain Timnas Indonesia yang dipastikan absen saat melawan Australia pada 2025 mendatang karena akumulasi kartu. Salah satunya adalah pemain andalan pelatih Shin Tae-yong di lini depan, Ragnar Oratmangoen.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja merebut kemenangan pertama di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tepatnya Garuda menang 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Laga tersebut pun berjalan sengit dan panas. Wasit bahkan harus mengeluarkan delapan kartu kuning dan satu kartu merah.

Kabar buruknya, ada dua pemain Timnas Indonesia yang terpaksa harus absen di laga selanjutnya karena terkena akumulasi kartu di laga melawan Arab Saudi. Itu berarti kedua pemain itu takkan dimainkan STY saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Australia pada di matchday ketujuh Grup C pada 20 Maret 2025 mendatang. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Absen karena Akumulasi Kartu Lawan Australia pada 2025:

2. Justin Hubner

Justin Hubner

Justin Hubner memang dikenal sebagai premannya Timnas Indonesia. Banyak aksinya yang terlalu berani dan berisiko terkena kartu.

Benar saja, dua kartu kuning didapatkan Hubner dalam laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Kartu kuning pertama diterimanya di menit 24 karena mengangkat kaki terlalu tinggi dan yang kedua di 89 karena tekelan kerasnya.

Wasit jelas langsung mengeluarkan kartu merah usai kartu kuning kedua dikeluarkan. Kartu merah itu jelas membuat Hubner tak bisa dimainkan saat Garuda main di Australia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186193/timnas_indonesia_u_22-2RVD_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-22 yang Main di SEA Games 2025, Nomor 1 Dibutuhkan Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185965/3_pemain_timnas_indonesia_yang_intens_dikabarkan_gabung_persib_bandung_pssi-Qblg_large.jpg
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Intens Dikabarkan Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Paling Mungkin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185006/trofi_piala_dunia-JpU5_large.jpg
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648725/liverpool-pecat-arne-slot-usai-diluluhlantakkan-psv-eindhoven-qte.webp
Liverpool Pecat Arne Slot usai Diluluhlantakkan PSV Eindhoven?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/nikolaus_joaquin.jpg
Nikolaus Joaquin Jadikan Fajar Alfian Panutan karena Satu Alasan, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement