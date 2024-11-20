2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Absen karena Akumulasi Kartu Lawan Australia pada 2025, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen

ADA 2 pemain Timnas Indonesia yang dipastikan absen saat melawan Australia pada 2025 mendatang karena akumulasi kartu. Salah satunya adalah pemain andalan pelatih Shin Tae-yong di lini depan, Ragnar Oratmangoen.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja merebut kemenangan pertama di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tepatnya Garuda menang 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Laga tersebut pun berjalan sengit dan panas. Wasit bahkan harus mengeluarkan delapan kartu kuning dan satu kartu merah.

Kabar buruknya, ada dua pemain Timnas Indonesia yang terpaksa harus absen di laga selanjutnya karena terkena akumulasi kartu di laga melawan Arab Saudi. Itu berarti kedua pemain itu takkan dimainkan STY saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Australia pada di matchday ketujuh Grup C pada 20 Maret 2025 mendatang. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Absen karena Akumulasi Kartu Lawan Australia pada 2025:



2. Justin Hubner





Justin Hubner memang dikenal sebagai premannya Timnas Indonesia. Banyak aksinya yang terlalu berani dan berisiko terkena kartu.

Benar saja, dua kartu kuning didapatkan Hubner dalam laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Kartu kuning pertama diterimanya di menit 24 karena mengangkat kaki terlalu tinggi dan yang kedua di 89 karena tekelan kerasnya.

Wasit jelas langsung mengeluarkan kartu merah usai kartu kuning kedua dikeluarkan. Kartu merah itu jelas membuat Hubner tak bisa dimainkan saat Garuda main di Australia.