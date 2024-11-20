Erick Thohir Ungkap Target Ole Romeny Mulai Perkuat Timnas Indonesia

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, ungkap target Ole Romeny mulai perkuat Timnas Indonesia. Dia menyebut Romeny diharapkan bisa main untuk Timnas Indonesia pada Maret 2025.

Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi striker FC Utrecht, Ole Romeny, untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dia akan menjalani rangkaian proses naturalisasi mulai dari persetujuan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, sampai perpindahan federasi.

Erick Thohir berharap rangkaian proses naturalisasi Ole Romeny berjalan lancar. Sebab, striker berusia 24 tahun itu ditargetkan untuk bisa membela Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, pada Maret 2025.

“Semua kan proses DPR, pak Presiden sendiri itu ada surat-menyuratnya yang harus kita selesaikan,” kata Erick kepada wartawan di Stadion Madya, dikutip Senin 18 November 2024.