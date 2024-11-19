Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi: Indonesia Mungkin Lolos ke Piala Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |23:19 WIB
Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi: Indonesia Mungkin Lolos ke Piala Dunia!
Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, One Football My, mengapresiasi kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (19/11/2024) malam WIB. One Football My memprediksi Timnas Indonesia konsisten lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan mungkin melaju ke putaran final Piala Dunia suatu hari nanti.

“Walaupun kami sering meledek Timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami Indonesia akan lolos ke Round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia,” tulis One Football My di akun X-nya, @OneFootballM, Selasa (19/11/2024).

Media Malaysia takjub Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: X/@OneFootballM)

(Media Malaysia takjub Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: X/@OneFootballM)

Thailand dan Vietnam merupakan dua negara ASEAN pertama yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022.

Sayangnya, Thailand dan Vietnam gagal total saat itu. Thailand terbenam di dasar klasemen Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan dua angka dari 10 pertandingan.

Sementara Timnas Vietnam juga finis sebagai juru kunci Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan empat angka dari 10 pertandingan. Di sisi lain, Timnas Indonesia menampilkan performa yang lebih baik.

Dari enam pertandingan awal, skuad Garuda mengoleksi enam angka dan duduk di posisi tiga Grup C. Koleksi enam angka milik Timnas Indonesia bahkan sama persis dengan Australia di tangga kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186050/giovanni_van_bronckhorst-Tbz6_large.jpg
Media Vietnam Heboh Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Sebut Ada Peluang Tinggalkan Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/26/11/1648353/giovanni-van-bronckhorst-calon-pelatih-timnas-indonesia-begini-respons-erick-thohir-fnx.jpg
Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Erick Thohir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/putri_kw.jpg
Putri KW Punya Misi Terpendam di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement