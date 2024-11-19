Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi: Indonesia Mungkin Lolos ke Piala Dunia!

MEDIA Malaysia, One Football My, mengapresiasi kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (19/11/2024) malam WIB. One Football My memprediksi Timnas Indonesia konsisten lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan mungkin melaju ke putaran final Piala Dunia suatu hari nanti.

“Walaupun kami sering meledek Timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami Indonesia akan lolos ke Round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia,” tulis One Football My di akun X-nya, @OneFootballM, Selasa (19/11/2024).

(Media Malaysia takjub Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: X/@OneFootballM)

Thailand dan Vietnam merupakan dua negara ASEAN pertama yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022.

Sayangnya, Thailand dan Vietnam gagal total saat itu. Thailand terbenam di dasar klasemen Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan dua angka dari 10 pertandingan.

Sementara Timnas Vietnam juga finis sebagai juru kunci Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan empat angka dari 10 pertandingan. Di sisi lain, Timnas Indonesia menampilkan performa yang lebih baik.

Dari enam pertandingan awal, skuad Garuda mengoleksi enam angka dan duduk di posisi tiga Grup C. Koleksi enam angka milik Timnas Indonesia bahkan sama persis dengan Australia di tangga kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.