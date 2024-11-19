Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Wasit Rustam Lutfullin Sempat Diteriaki Mafia!

Wasit Rustam Lutfullin (di sebelah pemain Arab Saudi) mendapat makian dari suporter Timnas Indonesia (Foto: AFC)

JAKARTA – Wasit Rustam Lutfullin sempat diteriaki mafia oleh seisi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. Namun, kepemimpinannya secara garis besar oke.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di SUGBK, Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Terlepas dari kemenangan itu, ada momen menarik di tengah laga. Lutfullin yang memimpin laga tersebut kerap diteriaki mafia oleh para suporter.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, suporter selalu meneriaki wasit dinilai tidak mengeluarkan keputusan yang tidak adil. Contohnya, ketika Lutfullin sempat ragu memberikan hukuman kepada Hassan Atambakti saat laga memasuki menit 45+4.

“Mafia, mafia, mafia!” teriak suporter Timnas Indonesia di SUGBK.