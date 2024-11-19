Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Keenam: Timnas Indonesia vs Arab Saudi, hingga China vs Jepang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |10:53 WIB
Jadwal Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Keenam: Timnas Indonesia vs Arab Saudi, hingga China vs Jepang!
Para pemain Timnas Jepang kala berlaga. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

JADWAL lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday keenam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya Timnas Indonesia vs Arab Saudi, hingga China vs Jepang.

Ya, ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berlanjut hari ini. Total ada 9 laga yang akan digelar dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Salah satunya ada duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mengincar kemenangan dalam laga ini guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Pasalnya kini, pasukan Shin Tae-yong masih terpuruk di dasar klasemen Grup C dengan 3 poin saja. Timnas Indonesia terpaut 2 angka dengan Bahrain di posisi kelima dan 3 poin dengan Australia, Arab Saudi, dan China yang menempati posisi kedua hingga kelima di klasemen.

Sayangnya, Timnas Indonesia takkan diperkuat pemain naturalisasi anyarnya, yakni Kevin Diks, dalam laga ini. Sebab, Kevin Diks mengalami cedera hingga kini sudah dipulangkan ke klubnya. Akankah skuad Garuda meraih kemenangan?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648287/jadwal-man-city-vs-leverkusen-di-liga-champions-202526-live-streaming-di-vision-hsn.webp
Jadwal Man City vs Leverkusen di Liga Champions 2025/26, Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Melesat Bak Roket! Fajar/Fikri Selangkah Lagi Tembus Top 10 Dunia BWF
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement