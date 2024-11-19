Jadwal Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Keenam: Timnas Indonesia vs Arab Saudi, hingga China vs Jepang!

JADWAL lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday keenam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya Timnas Indonesia vs Arab Saudi, hingga China vs Jepang.

Ya, ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berlanjut hari ini. Total ada 9 laga yang akan digelar dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Salah satunya ada duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mengincar kemenangan dalam laga ini guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Pasalnya kini, pasukan Shin Tae-yong masih terpuruk di dasar klasemen Grup C dengan 3 poin saja. Timnas Indonesia terpaut 2 angka dengan Bahrain di posisi kelima dan 3 poin dengan Australia, Arab Saudi, dan China yang menempati posisi kedua hingga kelima di klasemen.

Sayangnya, Timnas Indonesia takkan diperkuat pemain naturalisasi anyarnya, yakni Kevin Diks, dalam laga ini. Sebab, Kevin Diks mengalami cedera hingga kini sudah dipulangkan ke klubnya. Akankah skuad Garuda meraih kemenangan?