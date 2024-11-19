Erick Thohir Angkat Bicara soal Rumput SUGBK yang Tak Kunjung Sempurna seperti saat Timnas Indonesia vs Argentina

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang tak kunjung sempurna seperti saat Timnas Indonesia vs Timnas Argentina. Menurutnya, kondisi rumput di SUGBK saat ini masih tidak merata dan bergelombang.

Erick mengakui rumput SUGBK masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi. Menurutnya, kualitas rumput SUGBK belum sebagus saat Timnas Indonesia memakainya untuk melawan Argentina pada Juni 2023.

"Ya, secara pandangan muka kan kualitasnya bagus setelah dipakai masih ada komplain dari tim Jepang, kemarin tim Indonesia juga ada komplain saya sudah menyampaikan ke PPK- GBK (Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno) harus bisa diperbaiki, pada waktu lawan Argentina itu kondisi terbaik, makanya Argentina mau main," kata Erick Thohir di Jakarta, Senin 18 November 2024.

Erick Thohir mengatakan kondisi rumput di SUGBK harus lebih baik untuk laga-laga ke depan Timnas Indonesia. Dengan begitu, performa pemain di atas lapangan bisa maksimal.

Timnas Indonesia sendiri akan kembali bermain di SUGBK pada Maret 2025. Saat itu, tim asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Bahrain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.